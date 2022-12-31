В ЄС частково відновилися обсяги турпоїздок, що впали через ковід — Євростат — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В ЄС частково відновилися обсяги турпоїздок, що впали через ковід — Євростат

Світ
9
В ЄС частково відновилися обсяги турпоїздок, що впали через ковід — Євростат
В ЄС частково відновилися обсяги турпоїздок, що впали через ковід — Євростат
В Євросоюзі в 2021 році відбулося часткове відновлення туристичних поїздок, жителі 27 держав-членів ЄС здійснили їх 879 млн тривалістю не менше однієї ночі, повідомляє Євростат.
Це на 23% більше, ніж у 2020 році, коли було здійснено 713 мільйонів поїздок.
При цьому торішні поїздки виявилися нижче допандемічного рівня 2019 року, коли, за даними Євростату, було здійснено 1,1 млрд турпоїздок. Минулого року поїздки в інші країни ЄС становили 12% всіх турпоїздок.
Кількість поїздок за межі ЄС становила лише 3% від усіх турпоїздок.
Читайте також
Як свідчить дослідження, що стосується кількості проведених ночей, внутрішньодержавні поїздки були в середньому коротшими, ніж поїздки за кордон. Частка ночівель у статистиці внутрішнього туризму в загальній кількості проведених ночей в 2021 році становила 73%, тоді як в 2020 році — 76%, а в 2019 році — 58%.
За даними Євростату, за рік відновилася і кількість поїздок в особистих цілях — до 80% від допандемічного рівня. Однак кількість відряджень відновилася дещо менше і становить 55% від допандемічного рівня. Зазначається, що невелике відновлення ділових поїздок може також свідчити про більш постійний перехід до віддаленої або гібридної роботи. У 2021 році відрядження становили 8% усіх поїздок.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.