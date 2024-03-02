В Yasno роз’яснили деякі спірні питання про передачу показань лічильника — Finance.ua

В Yasno роз’яснили деякі спірні питання про передачу показань лічильника Сьогодні 20:14 — Особисті фінанси

В Yasno роз’яснили деякі спірні питання про передачу показань лічильника

Компанія Yasno на своїй сторінці у Facebook опублікувала інструкцію, як правильно передавати дані лічильників, щоб забезпечити коректне щомісячне нарахування за використану електроенергію.

«Аби щомісяця ви отримували правильне нарахування за спожиту електроенергію, варто вчасно передавати показання. Для цього процесу виділено 2 останні дні поточного місяця та перші 3 дні нового. Наче все просто, але є моменти, які потрібно роз’яснити», — сказано в повідомленні.

У компанії вирішили роз’яснити деякі спірні питання

У квартирі ніхто не живе, тому можна не передавати показання. Ні оператор системи розподілу (ОСР), ні постачальник (Yasno) не знають, що в квартирі ніхто не користується електроенергією. Тому розрахунок її обсягів відбувається за середньодобовим споживанням на основі даних за минулі періоди.

Щоб поставити все на свої місця, необхідно подати ОСР заявку на припинення постачання або ж щомісяця, у зазначений вище період, передати одні й ті самі показання (останні зафіксовані).

Якщо передавати показання раніше ніж за 2 дні до кінця поточного місяця або пізніше перших 3-х днів наступного, то нарахують зайве. ОСР приймає показання в зазначені дні, розраховує споживання за календарний місяць та передає його до Yasno. «А ми формуємо рахунок. Якщо показання лічильника передати раніше або пізніше, то ОСР розрахує дані за середньодобовим споживанням», — пояснили в компанії.

Передані показання не враховують, тому що в особистому кабінеті відображаються зовсім інші дані до розрахунку. Така ситуація можлива, якщо: ви випадково ввели показання менші за попередні або якщо працівники ОСР під час контрольного зняття показань лічильника зафіксували дані, які відрізняються від тих, які вносили ви.

Також, можливо, у вас встановлена АСКОЕ, яка передає споживання 1-го числа, тому розрахунок проводитиметься за цими даними.

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