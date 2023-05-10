В Японії випускатимуть ковдри з українського пуху — Finance.ua
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В Японії випускатимуть ковдри з українського пуху

Казна та Політика
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Посольство України в Японії сприяло трьом японським компаніям у закупівлі 3 тонн українського пуху для виробництва ковдр, повідомив посол Сергій Корсунський. «Учора ми зустрілися з керівництвом трьох японських компаній, які вироблятимуть ковдри з українського пуху. Три тонни пуху вже закуплені і готові до виробництва», — написав він у фейсбуці.
Посол уточнив, що ковдри з українського пуху зі спеціальним сертифікатом від українського дипломатичного представництва продаватимуть у всій Японії в мережах магазинів.Посольство України також уклало з виробниками угоду, що частина від прибутку спрямовуватиметься на гуманітарні проєкти в Україні.
«Невеликий, але успішний проєкт. Головне, що в Україну вірять і підтримують», — резюмував Корсунський. Назви компаній не уточнюють.
Нагадаємо, що уряд Японії планує спрямувати в Україну 3,5 млрд доларів прямої бюджетної підтримки протягом 2023 року. Ці кошти дозволять профінансувати пріоритетні, зокрема соціальні та гуманітарні видатки.
Для проведення гуманітарного розмінування Україна потребує 37,4 млрд доларів, з яких понад 397 млн доларів — лише цьогоріч.Японія вважає неприйнятною зміну статус-кво силою, як це відбувається у випадку російської агресії проти України.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
ua.news
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