В Японії розробляють препарат для стимуляції росту зубів — Finance.ua
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В Японії розробляють препарат для стимуляції росту зубів

Технології&Авто
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В Японії розробляють препарат для стимуляції росту зубів
В Японії розробляють препарат для стимуляції росту зубів
У Японії розробляють перший у світі препарат для стимуляції росту нових зубів.
Команда японських науковців разом із фармацевтичним стартапом Toregem Biopharma Co. працюють над першим у світі препаратом для стимуляції росту нових зубів у людей, передає Укрінформ.
Більшість людей крім молочних і постійних зубів мають «зубні зачатки», які можуть стати новим зубом, повідомляє Kyodo News. Зазвичай ці «зачатки» не розвиваються і згодом зникають. Науковці створили препарат із антитілами, який блокує білок, що перешкоджає росту зубів. Препарат діє на «зубні зачатки» і стимулює їхнє зростання. Очікується, що Toregem Biopharma Co., який фінансується Кіотським університетом, розпочне клінічні випробування на дорослих людях орієнтовно у липні 2024 року.
Вчені також планують провести клінічне випробування препарату з 2025 року для дітей віком від 2 до 6 років з анодонтією, тобто тих, які народжуються без деяких або всіх постійних зубів. Дітям введуть одну дозу, щоб стимулювати ріст зубів. Також розглядається застосування препарату у майбутньому для дорослих, які втратили зуби через карієс.
Дослідники планують вийти на ринок із препаратом вже близько 2030 року. У 2018 році команді вдалося виростити нові зуби у мишей. Того ж року науковці ввели препарат тхорам, у яких і молочні, і постійні зуби схожі на людські, і змогли виростити у ссавців нові зуби.
За матеріалами:
enovosty.com
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