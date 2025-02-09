В яких країнах світу заборонена криптовалюта: інфографіка — Finance.ua

В яких країнах світу заборонена криптовалюта: інфографіка Сьогодні 17:08 — Криптовалюта

В яких країнах світу заборонена криптовалюта: інфографіка

Криптовалюта повністю заборонена щонайменше у дев’яти країнах світу. В Україні такої заборони немає, але правила її використання не врегульовані на законодавчому рівні.

Де саме криптовалюта заборонена — розповіло видання «Слово і діло».

Китай поетапно забороняв криптовалюту у країні. У 2013 році Народний банк заборонив фінансовим установам торгувати биткоїнами та іншими віртуальними активами. У 2017 році в країні було заборонено роботу бірж криптоактивів, а в 2021-му уряд оголосив незаконним майнінг, криптовалютні транзакції та заблокував іноземним криптовалютним біржам надання послуг громадянам Китаю.

У Марокко торгівлю криптовалютами заборонили у 2017 році: центральний банк країни побоювався, що її використовуватимуть для незаконної діяльності, включаючи відмивання грошей та фінансування тероризму. Операції стали незаконними з листопада 2017-го та за них передбачено кримінальне покарання. Та попри заборону, марокканці продовжували використовувати цифрові активи через підпільні канали. У листопаді стало відомо, що в країні ухвалюватимуть законодавство, що дозволяє криптовалюту.

У Болівії використання, торгівлю та володіння цифровими активами заборонено з 2014 року через ризики для грошової стабільності та фінансування незаконної діяльності.

Парламент Алжиру у 2018 році ухвалив закон, який забороняє купівлю, продаж, використання та володіння криптоактивами. Закон був спрямований на те, щоб захистити свою економіку від потенційних ризиків, а також запобігти потенційному відмиванню грошей, ухилянню від сплати податків та фінансуванню незаконної діяльності. Але, як і у випадку з Марокко, у країні поширене підпільне використання крипти.

В Афганістані криптовалюта була заборонена у 2022 році. Деякі громадяни використовували крипту, щоб не допустити потрапляння своїх коштів до рук талібів. А оскільки Афганістан був виключений із світової банківської системи, криптовалюта стала способом переміщення грошей у країну та з неї.

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«Талібан» назвав цифрові активи «шахрайством» і почав заарештовувати торговців криптовалютою та закривати пов’язані з нею підприємства.

У Бангладеш криптоактиви було оголошено незаконними у 2017 році, за їх використання загрожує тюремний термін. У Єгипті в 2018 році було оголошено, що криптоактиви заборонені ісламським правом.

Центральний банк Іраку запровадив заборону на криптовалюти у 2017 році, зокрема через ризики фінансових злочинів. Непал повністю заборонив використання, обмін та майнінг криптовалют у 2017 році.

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