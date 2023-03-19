В яких країнах продовжили тимчасовий захист для українців — Finance.ua

В яких країнах продовжили тимчасовий захист для українців Сьогодні 15:20 — Особисті фінанси

Агентство Європейського Союзу з питань притулку (EUAA) опублікувало звіт за підсумками першого року роботи Директиви про тимчасовий захист для українців. Згідно з аналізом процедура надання громадянам України притулку працює ефективно, адже негайний захист отримали понад чотири мільйони переміщених осіб з України.

За загальним правилом тривалість тимчасового захисту становить 1 рік, однак війна в Україні триває, тому Європейська комісія вирішила продовжити дію Директиви тимчасового захисту для українців до березня 2024 року.

Процедура продовження відрізняється в залежності від держави-проживання українця.

Норвегія

Норвегія автоматично продовжила на рік дію посвідок на проживання, які видані українцям, що оформили в країні тимчасовий захист. Отже, звертатись до органів влади для продовження своєї посвідки нема потреби.

Фінляндія

Фінляндія також автоматично продовжила на рік посвідку на проживання українців з тимчасовим статусом без необхідності переоформлювати пластикову картку-посвідку. Українці отримають лист, який підтвердить продовження терміну дії дозволу, якщо під час реєстрації залишали номер телефону — інформація надійде також в СМС. Замінити стару пластикову посвідку на проживання (oleskelulupakortti) на нову можна за бажанням біженця.

Угорщина

Уряд Угорщини також продовжив дію посвідки на проживання для українських біженців. Статус також надається автоматично. Українським біженцям не потрібно робити жодних дій.

Латвія

Громадянам України, які отримали статус тимчасового захисту в Латвії у 2022 році посвідки на тимчасове проживання будуть продовжені до 4 березня 2024 року, незалежно від зазначеного терміну дії документа. Старі документи залишаються дійсними на території Латвії, але українці можуть подати запит на отримання нового дозволу на тимчасове проживання, якщо необхідно виїхати за межі Латвії або виданий документ втрачений чи пошкоджений тощо.

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Швейцарія

У листопаді 2022 року дію статусу тимчасової охорони «S» для всіх українців було автоматично продовжено до 4 березня 2024 року.

Ісландія

Влада Ісландії опублікувала додаткові вказівки для тих, хто продовжує дозвіл на проживання до 2 березня 2024 року на основі тимчасового захисту. Українці повинні прийти на прийом та зробити фото для отримання нового дозволу на проживання. Процедуру необхідно пройти протягом 30 днів до закінчення терміну дії поточного дозволу, інакше статус не може бути продовжений.

Мальта

Щоб подати запит на продовження сертифіката тимчасового захисту для українців на Мальті до 4 березня 2024 року необхідно записатися на прийом, надіславши електронний лист на пошту frontoffice@ipa.gov.mt.

В день прийому українцю необхідно буде пред’явити довідку про тимчасовий захист, яку потрібно замінити.

Болгарія

Сертифікати про статус тимчасового захисту у Болгарії автоматично продовжений до 31 березня 2023 року. Для того, щоб отримати подальше продовження до 4 березня 2024 року власникам статусу тимчасового захисту потрібно буде відвідати Болгарське агентство у справах біженців, адреси зібрані за посиланням

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