В WhatsApp добавят защиту от звонков мошенников — Finance.ua

В WhatsApp добавят защиту от звонков мошенников 08.03.2023, 00:17 — Особисті фінанси

В найближчому майбутньому у користувачів WhatsApp з’явиться захист від дзвінків спамерів, шахраїв та інших зловмисників. Meta працює над новою функцією, що дозволяє захистити користувачів від потоку несподіваних дзвінків у месенджері.

Як повідомляє портал WABetaInfo, команда розробників працює над новою функцією, що дозволяє блокувати дзвінки з невідомих номерів, поки що у додатку для Android. У налаштуваннях достатньо буде активувати відповідний перемикач, після чого користувач не побачить того, що йому намагається додзвонитися невідомий абонент. Фактично йдеться про звичайний «білий список». Примітно, що ніяких сповіщень про блокування той, хто телефонує, не отримає — він чутиме ті самі гудки, що й зазвичай. Ті ж, хто активував функцію, навіть не знатимуть про шкідливий дзвінок.

Оскільки не кожен дзвінок є спробою шахраїв вийти на зв’язок, про всяк випадок передбачена можливість дізнатися історію пропущених викликів — тоді користувач сам зможе вирішити, зателефонувати йому за вказаним номером або залишити інформацію без уваги. Так чи інакше, це помітно зменшить ефективність діяльності зловмисників.

За даними WABetaInfo, зараз можливість блокування дзвінків із невідомих номерів проходить внутрішнє тестування та недоступна навіть учасникам програми бета-тестування месенджера. Втім, з-поміж користувачів, які не є співробітниками компанії, бета-тестувальники зазвичай отримують нову функціональність першими.

Раніше повідомлялося, що WhatsApp серед інших іноземних месенджерів потрапив у чорний список Роскомнагляду — російські банки не можуть використовувати його для здійснення низки фінансових операцій та взаємодії з клієнтами.

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