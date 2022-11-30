В УЗ розповіли, чи скасовуватимуть поїзди у випадку блекаутів — Finance.ua

В УЗ розповіли, чи скасовуватимуть поїзди у випадку блекаутів Сьогодні 12:33

В УЗ розповіли, чи скасовуватимуть поїзди у випадку блекаутів

У разі настання нових блекаутів «Укрзалізниця» не скасовуватиме пасажирські поїзди, як і після блекауту 23 листопада.

Про це розповів голова правління компанії Олександр Камишін в коментарі «Інтерфакс-Україна».

«Ми не скасовуємо жодного поїзда і ми їдемо. Всі наші вокзали освітлені, на всіх вокзалах є тепло, зв’язок та електроенергія. Так працюватимемо і далі», — сказав він.

Водночас Камишін додав, що затримки поїздів є неминучим наслідком будь-якого блекауту.

«Але ми їдемо і продовжуємо їхати», — наголосив голова УЗ.

Нагадаємо, на ранок 24 листопада, після масованої російської атаки напередодні, 95 потягів Укрзалізниці продовжували рух, однак затримки на понад годину стосувалися 81 рейсів. Деякі поїзди були в дорозі на 10 годин довше.

Економічна Правда За матеріалами:

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