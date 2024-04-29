В уряді Італії погодились підтримати санкції проти російського скрапленого природного газу — Finance.ua
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В уряді Італії погодились підтримати санкції проти російського скрапленого природного газу

Енергетика
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В уряді Італії погодились підтримати санкції проти російського скрапленого природного газу
В уряді Італії погодились підтримати санкції проти російського скрапленого природного газу
В уряді Італії заявили, що країна відмовилась від російського природного газу, тому готова підтримати запропоновані ЄС санкції.
Про це повідомив міністр енергетики Італії Джильберто Пікетто-Фратін.
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На момент повномасштабного вторгнення в Україну Італія була однією з найбільш залежних від російського газу країн. Минулого року поставки з країни-окупанта становили менше ніж 5% від загального обсягу імпорту, порівняно з 43% у 2020 році.
Міністр наголосив, що Італія може повністю обійтися без цих поставок, адже має достатні запаси газу.
«Італія не має причин виступати проти процесу запровадження нових санкцій щодо російського СПГ», — наголосив Пікетто-Фратін.
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Нагадаємо, у Фінляндії планують заборонити імпорт російського скрапленого газу. Очікується, що заборона запрацює на національному рівні, оскільки в Євросоюзі поки що не готові до такого кроку.
росія за 2023 рік заробила додатково близько 1 мільярду євро після того, як найбільша приватна нафтова компанія рф «Лукойл» скористалася лазівками в санкційних правилах ЄС за допомогою Болгарії.
За матеріалами:
Слово і Діло
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