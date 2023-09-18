В «Укрзалізниці» заявили про зміну курсування поїздів: повний список — Finance.ua

В «Укрзалізниці» заявили про зміну курсування поїздів: повний список Сьогодні 17:13 — Фондовий ринок

В «Укрзалізниці» заявили про зміну курсування поїздів: повний список

«Укрзалізниця» продовжує ремонтні роботи на дільниці Надвірна — Делятин у жовтні та початку листопада, через що зміниться маршрут курсування низки поїздів.

Як повідомляє прес-служба УЗ в Telegram , завершення цих робіт напередодні зимового періоду перевезень дозволить залізничникам забезпечити якість перевезень пасажирів у напрямку гір.

Зазначається, що деякі поїзди курсуватимуть тільки до Івано-Франківська замість Рахова та Ясіні.

Це торкнеться наступних рейсів:

поїзд № 6/5 Запоріжжя — Ясіня курсуватиме до Івано-Франківська 15, 17, 23, 25, 29 та 31 жовтня, та з Івано-Франківська до Запоріжжя 16, 18, 24, 26, 30 жовтня та 1 листопада;

поїзд № 15/16 Харків — Ясіня курсуватиме до Івано-Франківська 16, 18, 22, 24 та 30 жовтня, та з Івано-Франківська до Харкова 17, 19, 23, 25, 31 жовтня;

поїзд № 95/96 Київ — Рахів курсуватиме до Івано-Франківська 15−18, 22−25, 29, 30 та 31 жовтня і 1 листопада, та з Івано-Франківська до Києва 16−19, 23−26, 30, 31 жовтня та 1 і 2 листопада;

поїзд № 26/25 Одеса — Рахів курсуватиме до Чернівців 15−18, 22−25, 29−31 жовтня та 1 листопада, та з Чернівців до Одеси 16−19, 23−26, 30, 31 жовтня та 1 і 2 листопада;

поїзд № 130/129 Кременчук — Ворохта курсуватиме до Чернівців 16, 18, 22, 24, 30 жовтня, і з Чернівців до Кременчука 17, 19, 23, 25, 31 жовтня;

поїзд № 55/56 Київ — Рахів курсуватиме до Івано-Франківська 15−18, 22−25, 29−31 жовтня та 1 листопада, та з Івано-Франківська до Києва 16−19, 23−26, 30, 31 жовтня та 1 і 2 листопада;

поїзд № 357/358 Київ — Ворохта курсуватиме до станції Коломия 15−18, 22−25, 29−31 жовтня та 1 листопада, і з Коломиї до Києва 16−19, 23−26, 30, 31 жовтня та 1 і 2 листопада.

Крім того, приміський поїзд № 6441/6442 Коломия — Ділове курсуватиме до станції Яремче і зворотно 16−19, 23−26, 30, 31 жовтня та 1 і 2 листопада.

Також на час ремонту тимчасово не курсуватимуть такі регіональні поїзди в наступні дати:

16−19, 23−26, 30, 31 жовтня та 1 і 2 листопада відправленням зі Львова та Рахова, поїзд № 809/810 Львів — Рахів;

в ті ж дати, поїзди № 753/754 та 755/756 Рахів — Валя-Вішеулуй в обох напрямках;

16−19, 23−26, 30, 31 жовтня та 1 і 2 листопада відправленням зі Львова та 17−19, 23−26, 30, 31 жовтня та 1−3 листопада відправленням з Рахова, поїзд № 815/816 Львів — Рахів;

в той самий період тимчасово не курсуватимуть також приміські поїзди № 6402/6401 та № 6404/6403 Івано-Франківськ — Ворохта.

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