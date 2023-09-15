В «Укрзалізниці» розповіли, скільки пасажирів відправили за кордон — Finance.ua
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В «Укрзалізниці» розповіли, скільки пасажирів відправили за кордон

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В «Укрзалізниці» розповіли, скільки пасажирів відправили за кордон
В «Укрзалізниці» розповіли, скільки пасажирів відправили за кордон
Від початку 2023 року завдяки збільшенню маршрутів та рейсів у міжнародному сполученні «Укрзалізниця» перевезла понад 1,1 млн пасажирів.
Як повідомила в коментарі прес-служба перевізника, на найбільш популярні дати «Укрзалізниця» призначає додаткові поїзди, і також за потреби залізничники щодня додають вагони до наявних поїздів.
«При збереженні наявного пасажиропотоку в міжнародному сполученні „Укрзалізниця“ перевезе близько 80% від кількості пасажирів, які подорожували регулярними міжнародними рейсами українських авіакомпаній упродовж довоєнного 2021 року», — зазначили в УЗ.
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У вересні повідомлялося, що від початку старту програми жіночих купе ними скористалися близько 8 тисяч пасажирок. За словами компанії, ця послуга користується попитом, адже наразі понад 90% квитків розпродані на 20 днів наперед.
Також «Укрзалізниця» може вже цієї осені запустити новий потяг сполученням Львів — Варшава з пересадкою між двома узгодженими потягами в Рава-Руській. Саме на цій ділянці транскордонне пасажирське сполучення було відсутнє вже понад 15 років.

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За матеріалами:
УНІАН
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