В Укрпошті розповіли, як змінився прибуток від продажу марок у 2022 році — Finance.ua

В Укрпошті розповіли, як змінився прибуток від продажу марок у 2022 році Сьогодні 20:46 — Казна та Політика

В Укрпошті розповіли, як змінився прибуток від продажу марок у 2022 році

Укрпошта, яка з початком повномасштабного вторгнення зайнялася випуском цікавих тематичних марок, значно збільшила свої прибутки у цьому напрямку. Кількість реалізованих марок зросла в рази, а прибуток від них взагалі перевищив 1000%, якщо порівнювати з мирним 2021 роком.

Як відповіли в Укрпошті на інформзапит «Телеграфа», у 2022 році українських поштових марок було реалізовано в 6 разів більше, ніж у мирний час, у 2021 році. Цей безпосередньо позначилося і на доходах національного оператора за цією статтею, які зросли в 11,5 раза порівняно з минулим роком.

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Компанія не назвала конкретних сум, однак зазначає, що фактором, який вплинув на високі економічні результати, у першу чергу, стало стрімке зростання попиту на українські поштові марки. Там вважають, що це підкріплено випуском продукції на актуальну тематику сьогодення, залученням суспільства до визначення сюжетів марок і розвитком нових каналів продажу.

До прикладу, Укрпошта стала першим поштовим оператором, який відкрив онлайн-магазини на міжнародних маркетплейсах Ebay, Amazon, а також продає поштову продукцію на майданчиках «Пром», «Каста» і «Розетка».

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Усього за 2022 рік компанія здійснила 18 випусків художніх поштових марок, 11 з яких присвячені темі війни. Кількість випущених марок зросла у 5 разів. Свої найвідоміші марки «русскій воєнний корабль, іді ... !», «русскій воєнний корабль, ... ВСЬО!», «Українська Мрія» Укрпошта вже реалізувала на 90%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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