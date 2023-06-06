В "Укрпошті" розповіли про шахраїв, що надсилають повідомлення про помилкові посилки — Finance.ua

В "Укрпошті" розповіли про шахраїв, що надсилають повідомлення про помилкові посилки Сьогодні 17:20 — Кримінал

В "Укрпошті" розповіли про шахраїв, що надсилають повідомлення про помилкові посилки

В «Укрпошті» попереджають про діяльність шахраїв, які від її імені розсилають повідомлення про посилки, які нібито помилково прямують за адресою отримувачів таких повідомлень.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook гендиректор держкомпанії Ігор Смілянський.

«Серед десятки світових брендів, які зловмисники використовують, щоб отримати номер вашого рахунку чи картки у 2023 році, такі відомі компанії, як DHL та FedEx. Тепер в цей список потрапила й „Укрпошта“. Хоч це і визнання, але мусимо разом їх зупинити, бо збирають вони точно не на дрони. І взагалі, скоріше за все, знаходяться в тій країні, яка ці дрони нам ночами й висилає», — зазначив він.

За словами Смілянського, в останні тижні багато людей отримали повідомлення, що до них прямує посилка, але вона йде не на ту адресу, тому потрібна переадресація. Після того, як людина переходить за посиланням, з неї вимагають 18 гривень за цю послугу і крадуть номер картки.

Голова компанії зазначив, що «Укрпошта» дійсно має послугу переадресації, але вона завжди ініціюється або одержувачем, або відправником і ніколи — самою «Укрпоштою», тому надсилання нею таких повідомлень виключене.

«По друге: в наших посиланнях ніколи немає таких незрозумілих літер, на кшталт ukrposhta.zsjfrz.com (це один із заблокованих шахрайських сайтів) і ми завжди ukrposhta.ua, а не ukrposhta.com», — додав Смілянський.

Він порадив громадянам просто ігнорувати такі повідомлення або, якщо є сумніви, звертатись до кол-центру «Укрпошти». За словами керівника держкомпанії, за останні декілька днів було заблоковано до 10 таких шахрайських сайтів, «які, звісно, продовжують генеруватись».

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