В "Укрпошті" розповіли, коли з'являться нові марки — Finance.ua

В "Укрпошті" розповіли, коли з'являться нові марки
«Укрпошта» планує випустити в серпні дві нові марки.
Про це під час інформаційного телемарафону повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.
«У серпні буде дві марки. Одна з них присвячена річниці нашої незалежності та шести місяцям активної фази війни. Далі я обіцяв Патрона (пес, який допомагає чернігівським саперам. — Ред). Далі ми готуємо ескізи на відповідні архітектурні споруди, які тимчасово виконують невдалу роль у цій війні», — сказав він.
12 квітня «Укрпошта» ввела в обіг поштову марку «русскій воєнний корабль, іді ...! Героям слава!» накладом 1 млн штук.
23 травня в продаж була випущена марка «русскій воєнний корабль... Всьо!». За перший день продажу було реалізовано близько 800 тис.цих марок.
«Укрпошта» з 28 липня ввела в обіг нову поштову марку «Доброго вечора, ми з України».
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