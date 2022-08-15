В "Укрпошті" розповіли, коли з'являться нові марки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В "Укрпошті" розповіли, коли з'являться нові марки

Фондовий ринок
1301
«Укрпошта» планує випустити в серпні дві нові марки.
Про це під час інформаційного телемарафону повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.
«У серпні буде дві марки. Одна з них присвячена річниці нашої незалежності та шести місяцям активної фази війни. Далі я обіцяв Патрона (пес, який допомагає чернігівським саперам. — Ред). Далі ми готуємо ескізи на відповідні архітектурні споруди, які тимчасово виконують невдалу роль у цій війні», — сказав він.
12 квітня «Укрпошта» ввела в обіг поштову марку «русскій воєнний корабль, іді ...! Героям слава!» накладом 1 млн штук.
23 травня в продаж була випущена марка «русскій воєнний корабль... Всьо!». За перший день продажу було реалізовано близько 800 тис.цих марок.
«Укрпошта» з 28 липня ввела в обіг нову поштову марку «Доброго вечора, ми з України».
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.