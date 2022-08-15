В "Укрпошті" розповіли, коли з'являться нові марки — Finance.ua

В "Укрпошті" розповіли, коли з'являться нові марки Вчора 14:34 — Фондовий ринок

«Укрпошта» планує випустити в серпні дві нові марки.

Про це під час інформаційного телемарафону повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

«У серпні буде дві марки. Одна з них присвячена річниці нашої незалежності та шести місяцям активної фази війни. Далі я обіцяв Патрона (пес, який допомагає чернігівським саперам. — Ред). Далі ми готуємо ескізи на відповідні архітектурні споруди, які тимчасово виконують невдалу роль у цій війні», — сказав він.

12 квітня «Укрпошта» ввела в обіг поштову марку «русскій воєнний корабль, іді ...! Героям слава!» накладом 1 млн штук.

23 травня в продаж була випущена марка «русскій воєнний корабль... Всьо!». За перший день продажу було реалізовано близько 800 тис.цих марок.

«Укрпошта» з 28 липня ввела в обіг нову поштову марку «Доброго вечора, ми з України».

УНІАН За матеріалами:

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