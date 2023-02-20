В Укренерго спрогнозували, чи буде дефіцит потужності е/е найближчими днями — Finance.ua
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В Укренерго спрогнозували, чи буде дефіцит потужності е/е найближчими днями

Енергетика
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В Укренерго спрогнозували, чи буде дефіцит потужності е/е найближчими днями
В Укренерго спрогнозували, чи буде дефіцит потужності е/е найближчими днями
Енергосистема України спроможна покрити споживання електроенергії наявним виробництвом — за умови відсутності нових масованих ракетних обстрілів з боку росії.
Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.
«Укренерго не прогнозує дефіциту потужності найближчими днями. Ми бачимо спроможність енергосистеми покрити споживання наявним виробництвом електроенергії електростанціями. Єдине, що може відвернути нас від цього прогнозу — це нові масовані ракетні обстріли», — сказав він в ефірі телемарафону, наголосивши, що енергетики готуються до такого сценарію.
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Водночас, за словами Кудрицького, у деяких регіонах стан мереж не дозволяє на 100% забезпечити живлення тих чи інших міст.
«Перш за все, говоримо про Одесу. Там ідуть відновлювальні роботи, які дозволять у найближчі тижні усунути це «вузьке місце», — уточнив керівник Укренерго.

Довідка Finance.ua:

  • як заявляли у НЕК у неділю, ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту в потужності в енергосистемі. Водночас у разі зміни ситуації та при зростанні споживання можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання будуть продовжені вже у понеділок;
  • у НЕК нагадали, що понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і перебувають під контролем росіян. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово захоплених росіянами територіях півдня також розташована більшість вітрових та сонячних електростанцій.

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За матеріалами:
Укрінформ
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