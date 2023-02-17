У Раді думають про відновлення експорту електроенергії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Раді думають про відновлення експорту електроенергії

Енергетика
22
У Раді думають про відновлення експорту електроенергії
У Раді думають про відновлення експорту електроенергії
Голова профільного енергетичного комітету Верховної Ради України Андрій Герус вважає, що Україна може експортувати електроенергію у денні години через профіцит виробництва у цей час.
Про це він написав у Telegram.
«Сьогодні вже шостий день, коли в енергосистемі відсутній дефіцит електроенергії. Обмеження у окремих місцях (наприклад, м.Одеса), можуть виникати лише по причині мережевих обмежень, які виникли внаслідок серії ракетних ударів. У неділю в енергосистемі вже навіть виник суттєвий профіцит і вперше у цьому році було застосоване обмеження генерації сонячних електростанцій», — зазначив Герус.
«Вже найближчим часом може постати дилема: вдень профіцит електроенергії „зливати в землю“ (обмежувати СЕС, але „обмежену“ електроенергію все одно оплачувати) або дозволити експорт електроенергії у денні години. Зі збереженням імпорту у вечірні години, коли може бути потенційний дефіцит», — написав він.
За словами Геруса, у період вечірніх піків з 17:00 до 22:00 електроенергію потрібно буде й надалі економити.
Така ситуація підвищує актуальність впровадження акумуляторів та накопичувачів (energy storage), які дозволять накопичувати електроенергію вдень і видавати її у мережу ввечері.
«Поки такі технології достатньо, дорогі і потрібні механізми стимулів. Працюємо над пошуком рішень», — заявив він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Kosatka.Media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.