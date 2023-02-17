У Раді думають про відновлення експорту електроенергії — Finance.ua

У Раді думають про відновлення експорту електроенергії Сьогодні 19:29 — Енергетика

У Раді думають про відновлення експорту електроенергії

Голова профільного енергетичного комітету Верховної Ради України Андрій Герус вважає, що Україна може експортувати електроенергію у денні години через профіцит виробництва у цей час.

Про це він написав у Telegram.

«Сьогодні вже шостий день, коли в енергосистемі відсутній дефіцит електроенергії. Обмеження у окремих місцях (наприклад, м.Одеса), можуть виникати лише по причині мережевих обмежень, які виникли внаслідок серії ракетних ударів. У неділю в енергосистемі вже навіть виник суттєвий профіцит і вперше у цьому році було застосоване обмеження генерації сонячних електростанцій», — зазначив Герус.

«Вже найближчим часом може постати дилема: вдень профіцит електроенергії „зливати в землю“ (обмежувати СЕС, але „обмежену“ електроенергію все одно оплачувати) або дозволити експорт електроенергії у денні години. Зі збереженням імпорту у вечірні години, коли може бути потенційний дефіцит», — написав він.

За словами Геруса, у період вечірніх піків з 17:00 до 22:00 електроенергію потрібно буде й надалі економити.

Така ситуація підвищує актуальність впровадження акумуляторів та накопичувачів (energy storage), які дозволять накопичувати електроенергію вдень і видавати її у мережу ввечері.

«Поки такі технології достатньо, дорогі і потрібні механізми стимулів. Працюємо над пошуком рішень», — заявив він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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