В «Укренерго» назвали в області, де спостерігається складна ситуація зі світлом — Finance.ua

В «Укренерго» назвали в області, де спостерігається складна ситуація зі світлом Сьогодні 14:23 — Енергетика

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується. Про це повідомили в Укренерго.

В енергосистемі працюють усі види електростанцій. Через водопілля активно працюють гідроелектростанції. Імпорт електроенергії незначний.

Обмеження. Увечері понеділка було відновлене живлення Одеси та Одеського району. Наразі Одесу заживлено за тимчасовими схемами, але до кінця тижня ми будемо працювати над підвищенням надійності, тож можливі невеликі обмеження.Складною залишається ситуація у прифронтових областях.

У Харківській та Сумській областях внаслідок обстрілів є пошкодження мереж обленерго та знеструмлення населених пунктів. Тривають ремонтні роботи.

Мережеві обмеження в інших регіонах відсутні, ліміти до областей не доводилися.

На всіх енергооб’єктах, які раніше зазнали пошкоджень від ракетних та дронових атак росіян, тривають ремонти для відновлення їх функціоналу та підвищення надійності передачі електроенергії.

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