В «Укравтодорі» назвали вартість відновлення доріг після вторгнення рф — Finance.ua

В «Укравтодорі» назвали вартість відновлення доріг після вторгнення рф Вчора 19:03 — Казна та Політика

Економіка України дуже постраждала від агресії росії. Відновлення доріг коштуватиме Україні 900 млрд грн. В «Укравтодорі» заявили, що гроші мають намір брати із заморожених активів росії.

Про це повідомив заступник голови компанії Андрій Івко в інтерв’ю «Сніданок з 1+1», пише enovosty.com

Він зазначив, що загалом на відновлення доріг потрібно близько чотирьох років, але базові інфраструктурні елементи обіцяють відновити вже за рік-півтора.

За словами Івка, насамперед відновлять дороги, які з’єднують облцентри з маленькими населеними пунктами, це узгоджується із ЗСУ. Також спочатку відбудовуються гуманітарні дороги, такі як Київ-Чоп, Київ-Харків, Київ-Чернігів.

Як повідомив заступник голови «Укравтодору», у цьому процесі допомагає Україні Чехія.

Чехія передала два тимчасові мости — на опорах складаємо «лего-міст», яким рухатимуться автомобілі. Один такий міст ми монтуватимемо в Київській області, ще дадуть два мости, — розповів заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

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