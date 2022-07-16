В «Укравтодорі» назвали вартість відновлення доріг після вторгнення рф — Finance.ua
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В «Укравтодорі» назвали вартість відновлення доріг після вторгнення рф

Казна та Політика
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Економіка України дуже постраждала від агресії росії. Відновлення доріг коштуватиме Україні 900 млрд грн. В «Укравтодорі» заявили, що гроші мають намір брати із заморожених активів росії.
Про це повідомив заступник голови компанії Андрій Івко в інтерв’ю «Сніданок з 1+1», пише enovosty.com.
Він зазначив, що загалом на відновлення доріг потрібно близько чотирьох років, але базові інфраструктурні елементи обіцяють відновити вже за рік-півтора.
За словами Івка, насамперед відновлять дороги, які з’єднують облцентри з маленькими населеними пунктами, це узгоджується із ЗСУ. Також спочатку відбудовуються гуманітарні дороги, такі як Київ-Чоп, Київ-Харків, Київ-Чернігів.
Як повідомив заступник голови «Укравтодору», у цьому процесі допомагає Україні Чехія.
Чехія передала два тимчасові мости — на опорах складаємо «лего-міст», яким рухатимуться автомобілі. Один такий міст ми монтуватимемо в Київській області, ще дадуть два мости,
— розповів заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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