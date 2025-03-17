В Україну прибув електричний родстер MG Cyberster — Finance.ua
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В Україну прибув електричний родстер MG Cyberster

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В Україну прибув електричний родстер MG Cyberster
В Україну прибув електричний родстер MG Cyberster
Українські заможні захисники природи та любителі британської «класики» отримали можливість придбати елегантний британський електричний родстер MG Cyberster. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook офіційний імпортер в Україні.
Нагадаємо, що робота над проєктом нового родстера MG стартувала у 2017 році, а стильний концепт показали у 2021 році. Через три роки автомобіль вирушив у серію, і тепер придбати його зможуть українські поціновувачі бренду.
Над виглядом Cyberster працював творчий колектив дизайн центру SAIC Advanced Design Centre у Лондоні під керівництвом Карла Готема. Натхнення черпали в образі класичних родстерів 60-х років, але дизайн виглядає цілком сучасним. Двомісний автомобіль вийшов великим за своїми розмірами — 4535/1913/1329 мм, а колісна база — 2690 мм. MG Cyberster оснащений складним м’яким верхом та дверима-ножицями.
В Україну прибув електричний родстер MG Cyberster
Вся інформація для водія виводиться на вигнутий екран на панелі приладів з трьома дисплеями. Асиметричний дизайн салону сконцентрований на водії. Відповідно до віяння часу, набір аналогових кнопок — мінімальний. Управління трансмісією покладено на пульт кнопки, а підрульові пелюстки відповідають за зміну ступеня рекуперації. Червона кнопка на кермі активує екстремальний режим їзди Super Sport.
Cyberster побудований на модульній платформі Nebula концерну SAIC, яка має 800-вольтову електросистему, базовий задній привід та незалежну підвіску всіх коліс. Модель пропонується у трьох варіантах виконання. Дві задньопривідні версії — з двигуном потужністю 314 к.с. або 340 к.с. та батареями відповідно на 64 та 77 кВт. Топова версія — двомоторна повнопривідна, потужністю 544 сили (204/340 к.с.) та батареєю на 77 кВт. Залежно від версії, заявлений запас ходу — від 500 до 580 км.
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