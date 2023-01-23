В Україні змінили правила перевірки водіїв на алкоголь — Finance.ua

В Україні змінили правила перевірки водіїв на алкоголь Сьогодні 19:31 — Технології&Авто

В Україні оновили порядок перевірки водіїв транспортних засобів на вміст алкоголю у крові.

Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.

За його словами, внесено зміни до Порядку направлення водіїв ТЗ для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.

Змінами зокрема передбачено, що огляд на місці зупинки транспортного засобу проводиться із застосуванням технічних засобів відеозапису, а в разі неможливості застосування таких засобів — у присутності двох свідків.

Зазначається, що матеріали відеозапису мать обовʼязково долучатися до протоколу про адміністративне правопорушення.

Раніше стало відомо, що в 2023 році планують збільшити терміни сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху. Також Рада запропонувала встановити загальні терміни для примусового виконання ухвали. Як відомо, наразі порушники ПДР мають 10 днів для сплати штрафу з моменту вручення постанови. У поточному році цей термін планують збільшити до 15 днів.

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