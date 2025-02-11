В Україні збудують унікальний завод: інвестують 240 мільйонів євро — Finance.ua
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В Україні збудують унікальний завод: інвестують 240 мільйонів євро

Фондовий ринок
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Перший в Україні завод з виробництва флотованого (листового) скла побудують у Київській області до 2028 року.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Про старт реалізації відповідного проєкту оголосили інвестори компанії NovaSklo за участі керівництва Міністерства економіки та урядового офісу із залученням інвестицій UkraineInvest.
Зазначається, що скловиробництво — одна з важливих галузей переробної промисловості, що має стратегічне значення для будівництва та промислового виробництва, а також відіграє значну роль у відбудові країни.
«Будівництво заводу створить нові робочі місця та залучить додаткові інвестиції у промисловість України. Держава підтримує такі великі проєкти, передбачивши ряд стимулів, які дозволяють відшкодувати до 30% від загального обсягу капітальних інвестицій», — наголосив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.
Компанія NovaSklo та UkraineInvest підписали меморандум про співпрацю. Він зокрема передбачає надання правової, консультативної, аналітичної підтримки інвестору урядовим офісом для отримання проєктом спецстатусу, який дозволить претендувати на податкові та митні пільги, а також відшкодування державою частини витрат на збудовану інфраструктуру й підключення до мереж.
У Мінекономіки додали, що компанія NovaSklo — це проєкт української інвестиційної компанії EFI Group, який передбачає будівництво першого великого та сучасного заводу з виробництва флотованого скла в Україні. Планові інвестиції у проєкт становлять 240 млн євро, на підприємстві буде створено близько 300 робочих місць.
За матеріалами:
Економічна Правда
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