В Україні збільшилися продажі авто в корпоративному секторі: найпопулярніші моделі авто — Finance.ua
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В Україні збільшилися продажі авто в корпоративному секторі: найпопулярніші моделі авто

Фондовий ринок
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За перше півріччя 2023 року автопарк країни поповнили 9,6 тис. легкових авто., що були придбані юрособами.
Про це пише Укравтопром.
Це на 39% більше, ніж за аналогічний період минулого року та на 45% менше, ніж за І півріччя довоєнного 2021р. З цієї кількості новими були 8,3 тис машин та 1,3 тис. з пробігом, що були ввезені з-за кордону
Купуючи нові легкові авто, юрособи віддавали перевагу таким моделям:
  • ENAULT Duster (1796 од.);
  • TOYOTA Corolla (508 од.);
  • SKODA Octavia (266 од.);
  • TOYOTA Land Cruiser Prado (250 од.);
  • SKODA Kodiaq (238 од.).
Віддаючи перевагу вживаним авто, частіше купували:
  • VOLKSWAGEN ID.4 (119 од.);
  • DONGFENG/HONDA M-NV (57 од.);
  • NISSAN Leaf (50 од.);
  • VOLKSWAGEN Passat (36 од.);
  • TESLA Model Y (25 од.).

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За матеріалами:
Finance.ua
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