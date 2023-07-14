В Україні збільшилися продажі авто в корпоративному секторі: найпопулярніші моделі авто — Finance.ua

В Україні збільшилися продажі авто в корпоративному секторі: найпопулярніші моделі авто Сьогодні 19:00 — Фондовий ринок

За перше півріччя 2023 року автопарк країни поповнили 9,6 тис. легкових авто., що були придбані юрособами.

Про це пише Укравтопром.

Це на 39% більше, ніж за аналогічний період минулого року та на 45% менше, ніж за І півріччя довоєнного 2021р. З цієї кількості новими були 8,3 тис машин та 1,3 тис. з пробігом, що були ввезені з-за кордону

Купуючи нові легкові авто, юрособи віддавали перевагу таким моделям:

ENAULT Duster (1796 од.);

TOYOTA Corolla (508 од.);

SKODA Octavia (266 од.);

TOYOTA Land Cruiser Prado (250 од.);

SKODA Kodiaq (238 од.).

Віддаючи перевагу вживаним авто, частіше купували:

VOLKSWAGEN ID.4 (119 од.);

DONGFENG/HONDA M-NV (57 од.);

NISSAN Leaf (50 од.);

VOLKSWAGEN Passat (36 од.);

TESLA Model Y (25 од.).

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