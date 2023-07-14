В Україні збільшилися продажі авто в корпоративному секторі: найпопулярніші моделі авто — Finance.ua

В Україні збільшилися продажі авто в корпоративному секторі: найпопулярніші моделі авто
За перше півріччя 2023 року автопарк країни поповнили 9,6 тис. легкових авто., що були придбані юрособами.
Про це пише Укравтопром.
Це на 39% більше, ніж за аналогічний період минулого року та на 45% менше, ніж за І півріччя довоєнного 2021р. З цієї кількості новими були 8,3 тис машин та 1,3 тис. з пробігом, що були ввезені з-за кордону
Купуючи нові легкові авто, юрособи віддавали перевагу таким моделям:
- ENAULT Duster (1796 од.);
- TOYOTA Corolla (508 од.);
- SKODA Octavia (266 од.);
- TOYOTA Land Cruiser Prado (250 од.);
- SKODA Kodiaq (238 од.).
Віддаючи перевагу вживаним авто, частіше купували:
- VOLKSWAGEN ID.4 (119 од.);
- DONGFENG/HONDA M-NV (57 од.);
- NISSAN Leaf (50 од.);
- VOLKSWAGEN Passat (36 од.);
- TESLA Model Y (25 од.).
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