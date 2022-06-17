В Україні збільшилася кількість контрафакту бензину — експерти

Вчора 13:33 — Кримінал

Через паливну кризу, що сталася на українських АЗС через повномасштабне вторгнення рф, значно збільшилася кількість контрафакту.

Замість бензину українцям продають «горючу суміш», яка за кілька років використання здатна вивести автомобіль із ладу.

«Через 2-3 місяці на автомобілях ми не зможемо їздити, якщо використовуватимемо те пальне, яке сьогодні фактично розводять із невідомою речовиною», — пояснив начальник Головного управління Держспоживслужби у Києві Олег Рубан.

Як заявив директор Інституту споживчих експертиз Юрій Чорнобривець, головною причиною зростання частки неякісного бензину в Україні є дозвіл на роботу для нелегальних міні нафтопереробних заводів (НПЗ). Саме вони «в кустарних умовах виробляють спиртове та компонентне пальне».

«Такі міні-НПЗ заміщують суттєву частку нормального пального, за яким виник дефіцит. Іноді продається пальне такої якості, що його навіть бензином назвати не можна, це просто така горюча субстанція. У результаті зараз отримуємо багато звернень зі скаргами — заправили повний бак та попали на досить серйозні гроші», — наголосив експерт.

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Чорнобривець каже, що частка контрафактного пального на ринку велика — як мінімум до 40%. Найчастіше підробляють бензин, ніж дизельне пальне, приблизно у співвідношенні 70% на 30%.

За його словами, ця оцінка не підкріплена дослідженнями та має «суб’єктивний» характер. Експерт стверджує, що найгірша ситуація в регіонах та віддалених від обласних центрів населених пунктах, куди якісний бензин із Європи просто не доїжджає.

Убезпечити авто від заправки неякісним пальним можна, користуючись послугами великих мереж АЗС, уникаючи безіменних автозаправок і невеликих мереж у регіонах — саме вони є основним каналом збуту контрафакту, кажуть експерти.

До речі, подорожувати та їздити у справах можна не лише на власному авто. Забронювати та купити можна квитки на автобус, поїзд та навіть літаки.

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