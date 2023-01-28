В Україні збільшилась кількість людей, які користуються державними е-послугами — Finance.ua

В Україні збільшилась кількість людей, які користуються державними е-послугами Сьогодні 22:21 — Особисті фінанси

В Україні збільшилась кількість людей, які користуються державними е-послугами

З 2020 року кількість українців, які користуються державними е-послугами, зросла на понад 10%.

Про це повідомив заступник виконавчого директора КМІС Антон Грушецький.

«У 2022 році 71,8% стали щоденними користувачами інтернету. У нас є вікова диференціація, що люди старшого віку менше користуються інтернетом, але якщо ще 5-7 років тому був типовий образ сучасного користувача інтернетом як суто молода людина, то зараз абсолютна більшість до 60 років користуються щодня інтернетом», — розповів Грушецький.

Він зазначив, що навіть серед людей за 60 років близько половини користуються інтернетом щодня. І тільки серед людей за 70 років 58% взагалі не користуються інтернетом.

«Відсоток українців, які протягом року принаймні один раз користуються електронними послугами, ми бачимо з 2020 року стабільне зростання цього показника. Спочатку з 52,6% до 60%, а зараз вже 63,4%. 63,4% — це потужний показник. Це люди, які ту чи іншу послугу спробували. Наразі більша половина (51,6% — ред.) українців користуються „Дією“. Причому ще у 2021 році — це було близько 30%, у 2020 — 12,7%», — сказав Грушецький.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

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