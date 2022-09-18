В Україні зареєстровано 4,6 млн внутрішніх переселенців — Finance.ua
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В Україні зареєстровано 4,6 млн внутрішніх переселенців

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Кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб в Україні сягнула 4,6 млн людей.
Про це заявив заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко.
За його словами, з цієї кількості переселенців 3,2 млн зареєструвалися з початку повномасштабного вторгення російських військ, тобто з 24 лютого 2022 року.
За вересень кількість внутрішніх переселенців збільшилась на 42 тисячі осіб. І лише 3030 людей за місяць знялись з обліку як ВПО та повернулись до свого місця проживання.
Як додав Кошеленко, якщо на початку повномасштабного вторгнення росії найчастіше внутрішньо переміщені особи стикались з проблемами реєстрації, то наразі найбільша кількість звернень надходить з приводу зміни адреси місця перебування, зняття з обліку як ВПО та внесення зміни в довідку задля усунення помилок та отримання виплат на проживання.
За матеріалами:
Finance.ua
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