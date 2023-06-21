В Україні запустили виробництво автономних безпілотних бомбардувальників (фото) — Finance.ua

В Україні запустили виробництво автономних безпілотних бомбардувальників (фото) Сьогодні 14:45 — Технології&Авто

В Україні запустили виробництво автономних безпілотних бомбардувальників (фото)

В Україні запустили виробництво автономних безпілотних бомбардувальників та камікадзе Hunter Killer, або XaKi-20. Вони стануть новою високоточною далекобійною зброєю і першою у світі безпілотною ударною ескадрильєю.

Про це повідомили на офіційній сторінці проєкту «Крила помсти» у фейсбуці.

Кожний безпілотник матиме назву міста-героя України, що найбільше постраждав від повномасштабної війни: Буча, Ірпінь, Харків, Херсон, Маріуполь і Бахмут.

«Крила помсти» передадуть українським спецпідрозділам, щоб наші бійці ефективно деокуповували ті міста і села, в яких тимчасово перебувають росіяни. Виробництво першої сотні ударних бомбардувальників ХаКі-20 вже запустили на початку травня.

Днями відбулася презентація проєкту виробництва безпілотників «Крила помсти». Амбасадорами проєкту стали Олександр Пономарьов та Михайло Хома DZIDZIO. Вони разом з українцями збиратимуть «на помсту».

До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.