В Україні запустили виробництво автономних безпілотних бомбардувальників (фото) — Finance.ua
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В Україні запустили виробництво автономних безпілотних бомбардувальників (фото)

Технології&Авто
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В Україні запустили виробництво автономних безпілотних бомбардувальників (фото)
В Україні запустили виробництво автономних безпілотних бомбардувальників (фото)
В Україні запустили виробництво автономних безпілотних бомбардувальників та камікадзе Hunter Killer, або XaKi-20. Вони стануть новою високоточною далекобійною зброєю і першою у світі безпілотною ударною ескадрильєю.
Про це повідомили на офіційній сторінці проєкту «Крила помсти» у фейсбуці.
Кожний безпілотник матиме назву міста-героя України, що найбільше постраждав від повномасштабної війни: Буча, Ірпінь, Харків, Херсон, Маріуполь і Бахмут.
«Крила помсти» передадуть українським спецпідрозділам, щоб наші бійці ефективно деокуповували ті міста і села, в яких тимчасово перебувають росіяни. Виробництво першої сотні ударних бомбардувальників ХаКі-20 вже запустили на початку травня.
Днями відбулася презентація проєкту виробництва безпілотників «Крила помсти». Амбасадорами проєкту стали Олександр Пономарьов та Михайло Хома DZIDZIO. Вони разом з українцями збиратимуть «на помсту».
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За матеріалами:
Finance.ua
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