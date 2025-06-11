В Україні запустили субсидії для вирощування бавовнику — Finance.ua

В Україні запустили субсидії для вирощування бавовнику Сьогодні 01:34 — Казна та Політика

В Україні запустили субсидії для вирощування бавовнику

Державний аграрний реєстр 10 червня розпочав прийом заявок на отримання субсидії з розрахунку для сільгосптоваровиробників, які вирощують бавовник. Прийом заявок триватиме до 10 липня 2025 року включно.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

«Ініціатива спрямована на відновлення вирощування на півдні України важливої стратегічної культури — бавовнику», - зазначив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Державну підтримку — 10 000 грн на гектар під урожай цього року можуть отримати аграрії, які вирощують бавовник в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Хто може подати заявку

Юридичні особи та фізичні особи-підприємці (отримувачі), які:

здійснюють вирощування бавовнику на території Одеської, Миколаївської та Херсонської областей;

зареєстровані в Державному аграрному реєстрі;

не мають заборгованостей перед бюджетом;

не перебувають у процедурі банкрутства або ліквідації;

не притягалися до кримінальної відповідальності, не мають судимості чи перебувають в розшуку;

не внесені до санкційних списків;

не включені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

не провадять господарської діяльності на тимчасово окупованих територіях, а також на території рф та Республіки Білорусь.

Як подати заявку:

Потрібно зареєструватися або увійти до особистого кабінету на сайті www.dar.gov.ua. Відкрити програму підтримки у розділі «Доступні програми». Заповнити анкету відповідної форми. Додати до заявки довідку про підсумки сівби бавовнику під урожай поточного року за підписом юридичної особи або фізичної особи-підприємця та довідку з ДПС про відсутність податкової заборгованості, на дату її оформлення. Натиснути «Подати заявку» навпроти назви програми підтримки. Підписати заявку за допомогою КЕП.

Після завершення перевірки заявки та відомостей про отримувача обласна комісія через програмні засоби ДАР повідомить про погодження або відмову із зазначенням причин. У разі погодження визначає суму бюджетних коштів для виплати.

З 15 вересня 2025 року року бюджетні кошти мають надійти на рахунок отримувача.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.