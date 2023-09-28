В Україні запустили ще п’ять газових свердловин — Finance.ua

В Україні запустили ще п’ять газових свердловин
«Укргазвидобування» запустило ще п’ять свердловин з додатковим видобутком 500 тис. кубометрів газу на добу.
Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».
За даними прес-служби, чотири з п’яти свердловин пробурені на «старих» родовищах віком 45−55 років. Ще одна — повністю нова. Вперше газ із неї надійшов у газотранспортну систему України цього місяця.
Завдяки використанням нових технологій на одному із «старих» родовищ за останні два роки вдалося збільшити добовий видобуток газу на 35%. На іншому — майже на 50%.
Як заявив голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов в інтерв'ю виданню Newsweek, планується «зберегти темпи 7%-го зростання добичі газу» на рік. «Наша мета на наступний рік 14 млрд кубічних метрів тільки за рахунок «Нафтогазу», — сказав він, відзначивши важливість збільшення видобутку і у приватних компаній.
Нагадаємо, НАК «Нафтогаз України» достроково заповнив підземні газосховища для проходження цієї зими. Обсяг запасів у ПСГ перевищує 15,1 млрд кубометрів газу.
Як завив голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов, це буде перша зима для України, яку пройдемо завдяки газу власного видобутку без імпорту.
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