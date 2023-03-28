В Україні запустили мобільний додаток eCherha для перетину кордону з Польщею — Finance.ua

В Україні запустили мобільний додаток eCherha для перетину кордону з Польщею Вчора 19:14 — Казна та Політика

В Україні запустили мобільний додаток eCherha для перетину кордону з Польщею

Водії вантажівок, які перетинають міжнародний пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні України та Польщі, відтепер зможуть користуватись застосунком eCherha в телефоні. Раніше записатися в електронну чергу можна було лише на сайті.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

«Офіційно проєкт стартував у грудні минулого року. І за цей час записалися у електронну чергу та проїхали через пункт пропуску майже 55 тис. вантажівок. Україна системно працює над цифровізацією порядку перетину кордону. Унікальний безкоштовний сервіс дозволяє водіям планувати свої поїздки, а отже — заощаджувати час і гроші», — розповів Анатолій Комірний, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Завантажити eCherha на телефоні вже можна у App Store (для операційної системи iOS) чи у Google Play (для Android).

У застосунку водій отримує push-повідомлення про:

свій статус в черзі;

просування черги;

час заїзду до пункту пропуску.

Для входу в програму водії мають використовувати той самий пароль та логін, якими користуються для авторизації на сайті echerha.gov.ua . Користувачі також мають можливість продовжити чи скасувати свій запис, залишити звернення команді розробки і прочитати останні новини про проєкт.

Застосунок також буде зручним для польських водіїв, що перетинають український пункт пропуску за електронною чергою. Для їх комфорту додана польська мова.

Наразі скористатись єЧергою можуть міжнародні перевізники вантажів, що перетинають кордон через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ». Заїзд до сервісних зон для користувачів єЧерги не обов’язковий. Водій сам обирає, де і як чекати перетину кордону.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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