В Україні запустять виробництво машин для розмінування — Finance.ua

В Україні запустять виробництво машин для розмінування Сьогодні 03:23 — Технології&Авто

В Україні запустять виробництво машин для розмінування

Україна спільно зі світовими виробниками техніки для розмінування може розпочати її виробництво на потужностях вітчизняних підприємств.

Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський у Фейсбуці.

«Світові виробники машин для розмінування оголосили про локалізацію виробництва своєї техніки в Україні. На полях Ukrainian recovery conference у Лондоні підписані два знакових меморандуми про організацію виробництва в Україні сучасної техніки для розмінування», — написав він.

За його словами, компанія «Пожмашина» на своїх потужностях готує виробництво у співпраці зі світовим лідером виробництва машин для розмінування данською Hydrema, а підприємство «А3ТЕХ-Україна» домовилося про виробництво обладнання за технологіями хорватської DOK-ING.

«У разі замовлення від держави уряд Данії надасть фінансування, в тому числі грантове, для забезпечення потреб українських служб у такій техніці», — повідомив Кисилевський.

Він наголосив на важливості такої співпраці, коли зарубіжні партнери дають технології з розмінування, а Україна надає виробничі потужності та людей.

«Україні все ще часто пропонують взяти кредит на придбання готової іноземної техніки і потім довго його повертати невідомо з яких джерел. Ми маємо навчитись говорити „ні“ на такі пропозиції. І пропонувати інший підхід», — вважає нардеп.

Він висловив сподівання, що виробництво машин для розмінування, яких гостро потребує Україна, стартує вже незабаром.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.