В Україні запустять виробництво машин для розмінування — Finance.ua

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В Україні запустять виробництво машин для розмінування

Технології&Авто
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В Україні запустять виробництво машин для розмінування
В Україні запустять виробництво машин для розмінування
Україна спільно зі світовими виробниками техніки для розмінування може розпочати її виробництво на потужностях вітчизняних підприємств.
Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський у Фейсбуці.
«Світові виробники машин для розмінування оголосили про локалізацію виробництва своєї техніки в Україні. На полях Ukrainian recovery conference у Лондоні підписані два знакових меморандуми про організацію виробництва в Україні сучасної техніки для розмінування», — написав він.
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За його словами, компанія «Пожмашина» на своїх потужностях готує виробництво у співпраці зі світовим лідером виробництва машин для розмінування данською Hydrema, а підприємство «А3ТЕХ-Україна» домовилося про виробництво обладнання за технологіями хорватської DOK-ING.
«У разі замовлення від держави уряд Данії надасть фінансування, в тому числі грантове, для забезпечення потреб українських служб у такій техніці», — повідомив Кисилевський.
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Він наголосив на важливості такої співпраці, коли зарубіжні партнери дають технології з розмінування, а Україна надає виробничі потужності та людей.
«Україні все ще часто пропонують взяти кредит на придбання готової іноземної техніки і потім довго його повертати невідомо з яких джерел. Ми маємо навчитись говорити „ні“ на такі пропозиції. І пропонувати інший підхід», — вважає нардеп.
Він висловив сподівання, що виробництво машин для розмінування, яких гостро потребує Україна, стартує вже незабаром.

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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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