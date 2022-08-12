В Україні запустять перший завод з виробництва біометану до кінця року — Finance.ua

В Україні запустять перший завод з виробництва біометану до кінця року Вчора 23:05 — Казна та Політика

В Україні запустять перший завод з виробництва біометану до кінця року

До кінця 2022 року в Україні планують запустити перший завод із виробництва біометану, який є альтернативою газу для опалення та приготування їжі. На початку потужність становитиме 330 куб. м біометану на годину.

Про це повідомляє прес-центр Регіональної газової компанії (РГК).

Завод належить ТОВ «Галс Агро». АТ «Чернігівгаз», що входить до складу РГК, видало технічні умови для підключення заводу та замовило для нього виробництво газового обладнання на одному із заводів RGC Production.

«Перша черга будівництва газових мереж передбачає будівництво газопроводу довжиною 800 метрів. Він дозволить „Галс Агро“ передавати в газорозподільні мережі 330 куб. цієї зими», — йдеться у прес-релізі.

Надалі «Галс Агро» планує збільшити виробництво біометану до 1100 куб. м за годину. Для цього фахівці РГК здійснять кільцювання зони дії двох суміжних газорозподільних станцій, збудувавши ще близько 8 км газопроводу. Роботи хочуть завершити на початок опалювального сезону 2023/24 років.

Потужність обладнання для очищення біогазу в біометані складе близько 3 млн куб. м на рік, якими можна забезпечити 1500 приватних домогосподарств. Тому ресурс може стати повноцінним джерелом газу після видобутку та імпорту.

УБР За матеріалами:

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