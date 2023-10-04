В Україні запускають новий міжнародний поїзд: скільки коштують квитки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні запускають новий міжнародний поїзд: скільки коштують квитки

Особисті фінанси
107
В Україні запускають новий міжнародний поїзд: скільки коштують квитки
В Україні запускають новий міжнародний поїзд: скільки коштують квитки
«Укрзалізниця» запускає залізничне сполучення між Львовом та Варшавою. Перший рейс відправляється 15 жовтня. Вартість квитків на 15 жовтня — від 1 189 грн.
Про це повідомили у самій компанії.
Там зазначили: маршрут буде організовано через станцію Рава-Руська.
«З 15 жовтня 2023 року „Укрзалізниця“ запускає залізничне сполучення між Львовом та Варшавою. Вперше за 18 років між містами почнуть курсувати потяги», — йдеться у повідомленні.

Де купити квитки

Купити квитки можна у мобільному застосунку «Укрзалізниці». А також:
  • у чат-ботах;
  • на сайті «Укрзалізниці»;
  • у міжнародних касах вокзалів.
«Крім того, можна купити 2 квитки за пошуковим запитом від необхідного міста в Україні до Варшави чи Любліна або зворотно», — розповіли в компанії.

Потяг їхатиме з пересадкою

Маршрут працюватиме у пересадному форматі на станції Рава-Руська Львівської області. Причина — необхідність здійснювати пересадку з поїзда української ширини колією на поїзд європейської колії.
Розклад руху розроблено таким чином, щоб без зайвих пересадок охопити залізничним сполученням з Варшавою та Любліном не лише Львів, а й низку інших міст. Зокрема:
  • Івано-Франківськ;
  • Стрий;
  • Коломию;
  • Калуш;
  • Моршин;
  • Брюховичі;
  • Жовкву.
«Пасажири з інших міст України зможуть скористатися пересадкою у Львові. Не варто хвилюватися за можливі запізнення, оскільки пересадка узгоджена. Поїзд завжди чекатиме усіх пасажирів», — підкреслили в «Укрзалізниці».

Скільки коштують квитки

Загальна вартість квитків — від 1 189 грн. При чому, як зі Львова до Варшави, так і назад.
Продають їх у 2 класи — перший і другий. Так, на 15 жовтня:
  • зі Львова в Раву-Руську квиток до 1 класу коштує 177 грн, у другий — 130 грн;
  • з Рави-Руської до Варшави квиток до 1 класу коштує 1 191 грн, у другий — 1 068 грн;
  • з Варшави до Рави-Руської квиток до 1 класу коштує 1 191 грн, у другий — 1 068 грн;
  • з Рави-Руської до Львова квиток до 1 класу коштує 163 грн, у другий — 121 грн.
До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

⚡ Оформити туристичне страхування на Finance.ua

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.