В Україні запускають новий міжнародний поїзд: скільки коштують квитки — Finance.ua

В Україні запускають новий міжнародний поїзд: скільки коштують квитки Сьогодні 15:32 — Особисті фінанси

В Україні запускають новий міжнародний поїзд: скільки коштують квитки

«Укрзалізниця» запускає залізничне сполучення між Львовом та Варшавою. Перший рейс відправляється 15 жовтня. Вартість квитків на 15 жовтня — від 1 189 грн.

Про це повідомили у самій компанії

Там зазначили: маршрут буде організовано через станцію Рава-Руська.

«З 15 жовтня 2023 року „Укрзалізниця“ запускає залізничне сполучення між Львовом та Варшавою. Вперше за 18 років між містами почнуть курсувати потяги», — йдеться у повідомленні.

Де купити квитки

Купити квитки можна у мобільному застосунку «Укрзалізниці». А також:

у чат-ботах;

на сайті «Укрзалізниці»;

у міжнародних касах вокзалів.

«Крім того, можна купити 2 квитки за пошуковим запитом від необхідного міста в Україні до Варшави чи Любліна або зворотно», — розповіли в компанії.

Потяг їхатиме з пересадкою

Маршрут працюватиме у пересадному форматі на станції Рава-Руська Львівської області. Причина — необхідність здійснювати пересадку з поїзда української ширини колією на поїзд європейської колії.

Розклад руху розроблено таким чином, щоб без зайвих пересадок охопити залізничним сполученням з Варшавою та Любліном не лише Львів, а й низку інших міст. Зокрема:

Івано-Франківськ;

Стрий;

Коломию;

Калуш;

Моршин;

Брюховичі;

Жовкву.

«Пасажири з інших міст України зможуть скористатися пересадкою у Львові. Не варто хвилюватися за можливі запізнення, оскільки пересадка узгоджена. Поїзд завжди чекатиме усіх пасажирів», — підкреслили в «Укрзалізниці».

Скільки коштують квитки

Загальна вартість квитків — від 1 189 грн. При чому, як зі Львова до Варшави, так і назад.

Продають їх у 2 класи — перший і другий. Так, на 15 жовтня:

зі Львова в Раву-Руську квиток до 1 класу коштує 177 грн, у другий — 130 грн;

з Рави-Руської до Варшави квиток до 1 класу коштує 1 191 грн, у другий — 1 068 грн;

з Варшави до Рави-Руської квиток до 1 класу коштує 1 191 грн, у другий — 1 068 грн;

з Рави-Руської до Львова квиток до 1 класу коштує 163 грн, у другий — 121 грн.

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