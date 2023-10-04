В Україні запускають новий міжнародний поїзд: скільки коштують квитки — Finance.ua

В Україні запускають новий міжнародний поїзд: скільки коштують квитки
«Укрзалізниця» запускає залізничне сполучення між Львовом та Варшавою. Перший рейс відправляється 15 жовтня. Вартість квитків на 15 жовтня — від 1 189 грн.
Про це повідомили у самій компанії.
Там зазначили: маршрут буде організовано через станцію Рава-Руська.
«З 15 жовтня 2023 року „Укрзалізниця“ запускає залізничне сполучення між Львовом та Варшавою. Вперше за 18 років між містами почнуть курсувати потяги», — йдеться у повідомленні.
Де купити квитки
Купити квитки можна у мобільному застосунку «Укрзалізниці». А також:
- у чат-ботах;
- на сайті «Укрзалізниці»;
- у міжнародних касах вокзалів.
«Крім того, можна купити 2 квитки за пошуковим запитом від необхідного міста в Україні до Варшави чи Любліна або зворотно», — розповіли в компанії.
Потяг їхатиме з пересадкою
Маршрут працюватиме у пересадному форматі на станції Рава-Руська Львівської області. Причина — необхідність здійснювати пересадку з поїзда української ширини колією на поїзд європейської колії.
Розклад руху розроблено таким чином, щоб без зайвих пересадок охопити залізничним сполученням з Варшавою та Любліном не лише Львів, а й низку інших міст. Зокрема:
- Івано-Франківськ;
- Стрий;
- Коломию;
- Калуш;
- Моршин;
- Брюховичі;
- Жовкву.
«Пасажири з інших міст України зможуть скористатися пересадкою у Львові. Не варто хвилюватися за можливі запізнення, оскільки пересадка узгоджена. Поїзд завжди чекатиме усіх пасажирів», — підкреслили в «Укрзалізниці».
Скільки коштують квитки
Загальна вартість квитків — від 1 189 грн. При чому, як зі Львова до Варшави, так і назад.
Продають їх у 2 класи — перший і другий. Так, на 15 жовтня:
- зі Львова в Раву-Руську квиток до 1 класу коштує 177 грн, у другий — 130 грн;
- з Рави-Руської до Варшави квиток до 1 класу коштує 1 191 грн, у другий — 1 068 грн;
- з Варшави до Рави-Руської квиток до 1 класу коштує 1 191 грн, у другий — 1 068 грн;
- з Рави-Руської до Львова квиток до 1 класу коштує 163 грн, у другий — 121 грн.
До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.
⚡ Оформити туристичне страхування на Finance.ua
Поділитися новиною