В Україні запускається платіжна система Etsy Payments — Finance.ua

В Україні запускається платіжна система Etsy Payments Сьогодні 12:17 — Фінтех і Картки

В Україні запускається платіжна система Etsy Payments

Платіжна система Etsy Payments розпочинає роботу на території України.

Про це повідомив віцепремʼєр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Після запуску Etsy Payments українці можуть офіційно відкривати на платформі Etsy магазини, продавати товари у Америку, Європу, Азію тощо.

В Etsy Payments продавці отримають доступ до системи захисту Etsy Purchase Protection та спеціальну цілодобову підтримку. Підприємці також зможуть керувати всією фінансовою інформацією свого магазину.

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«Запуск Etsy Payments в Україні - це важлива частина системної роботи Мінцифри з масштабування участі українців в екосистемі міжнародного e-commerce», — написав віцепремʼєр.

Федоров додав, що від початку повномасштабного вторгнення компанія підтримує Україну.

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