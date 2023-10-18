В Україні запускається платіжна система Etsy Payments — Finance.ua

В Україні запускається платіжна система Etsy Payments
Платіжна система Etsy Payments розпочинає роботу на території України.
Про це повідомив віцепремʼєр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Після запуску Etsy Payments українці можуть офіційно відкривати на платформі Etsy магазини, продавати товари у Америку, Європу, Азію тощо.
В Etsy Payments продавці отримають доступ до системи захисту Etsy Purchase Protection та спеціальну цілодобову підтримку. Підприємці також зможуть керувати всією фінансовою інформацією свого магазину.
«Запуск Etsy Payments в Україні - це важлива частина системної роботи Мінцифри з масштабування участі українців в екосистемі міжнародного e-commerce», — написав віцепремʼєр.
Федоров додав, що від початку повномасштабного вторгнення компанія підтримує Україну.
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