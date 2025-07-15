В Україні запускається найвигідніша кешбек-програма — до 14% за покупки — Finance.ua
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В Україні запускається найвигідніша кешбек-програма — до 14% за покупки

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В Україні запускається найвигідніша кешбек-програма — до 14% за покупки
В Україні запускається найвигідніша кешбек-програма — до 14% за покупки

Застосунок multi, розроблений командами minfin.com.ua та Finance.ua, запускає кешбек сервіс

Тепер, купуючи товари в улюблених інтернет-магазинах — таких як Temu, Puma, iHerb, Adidas, Notino, YA.UA та десятки інших — користувачі multi можуть отримувати кешбек до 14%, що перевищує ставки всіх інших програм.
Вже зараз з multi співпрацюють понад 50 інтернет-магазинів, що охоплюють тисячі товарів у категоріях: електроніка, одяг і взуття, краса, книги, хобі, туризм, продукти, мілітарі та багато інших. Щодня додаються нові партнери, які надають кешбек і знижки користувачам застосунку.
У multi можна не лише отримувати кешбек. Це цілий фінансовий супермаркет, в якому є бронювання курсу валют, обмінники, кредити, страхування для авто та курси в зручних віджетах. Усе необхідне — в одному інтерфейсі.

Як працює програма?

Щоб отримати кешбек, потрібно:
  • встановити застосунок multi та зареєструватися;
  • перейти в розділ «Кешбек»;
  • обрати магазин або товар;
  • зробити покупку.
Вже за кілька хвилин після підтвердження замовлення кешбек з’явиться в особистому кабінеті. Отримані кошти можна вивести на рахунок будь-якого українського банку — зручно та швидко.
Найвигідніші пропозиції вже доступні для вас.
Не витрачайте зайве — отримуйте кешбек, як це вже роблять користувачі multi.
За матеріалами:
Finance.ua
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