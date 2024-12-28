В Україні запровадили нове державне свято — Finance.ua

В Україні запровадили нове державне свято Сьогодні 19:12

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження нового державного свята — День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Свято запровадили для зміцнення єдності і злагоди українського народу, утвердження української національної та громадянської ідентичності, сприяння вільному розвитку культурного розмаїття корінних народів і національних меншин України.

У документі також зазначають, що День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття запровадили для засвідчення поваги до внеску корінних народів і національних спільнот у відстоювання державного суверенітету і незалежності України.

Нагадаємо, 13 грудня 2022 року Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 8224 «Про національні меншини України».

21 вересня 2023 року Верховна Рада привела у відповідність до висновків Венеціанської комісії законопроєкт «Про національні (спільноти) меншини».

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