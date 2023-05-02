В Україні заборонили російську символіку на індивідуальних номерах авто — Finance.ua

В Україні заборонили російську символіку на індивідуальних номерах авто Сьогодні 19:31 — Особисті фінанси

В Україні заборонили російську символіку на індивідуальних номерах авто

Власникам автомобілів в Україні офіційно заборонили використовувати літери Z та V із натяком на символіку російського вторгнення в індивідуальних номерних знаках.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

«Кабінет Міністрів України заборонив замовляти та виготовляти індивідуальні номерні знаки, які містять символіку, що асоціюється з повномасштабним вторгненням росії в Україну, тоталітарними режимами. Про номерні знаки державної реєстрації для електромобілів не йдеться», — сказано в повідомленні.

Що це означає

Тепер відповідно до законодавства під заборону потрапляють літери «Z» та «V», використання яких в індивідуальному номерному знаці має натяк на символіку воєнного російського вторгнення на територію України. Тобто використання цих літер окремо, а також у словах, написаних кирилицею, замість «З», «С», «В», «Ф». Така заборона стосується також написів та зображень, символіки комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму.

Інфографіка: hsc.gov.ua

На українських номерних знаках не може бути емблем органів держави-терориста та збройних сил росії: сухопутних військ, повітряно-космічних сил, військово-морського флоту, ракетних сил стратегічного призначення тощо.

Індивідуальний номерний знак — це додаток до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу, він виготовляється за індивідуальним замовленням власника. Напис на ньому — унікальний і не може повторюватись. Тому, якщо бажаний номерний знак уже було замовлено і виготовлено раніше, то власнику транспортного засобу доведеться придумати іншу комбінацію.

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