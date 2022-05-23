В Україні заборонили обіг ліків, вироблених у рф і білорусі — Finance.ua
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В Україні заборонили обіг ліків, вироблених у рф і білорусі

Вчора 09:47Казна та Політика
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В Україні заборонили обіг ліків, вироблених у рф і білорусіВ Україні заборонили обіг ліків, вироблених у рф і білорусі
Верховна Рада внесла зміни до закону «Про лікарські засоби» щодо обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території рф або республіки білорусь.
За законпроєкт № 7313 у цілому проголосували 299 нардепів.
Відповідно до пояснювальної записки, мета законопроєкту — обмеження обігу в Україні лікарських засобів, виробництво яких хоча б частково розташовано на території рф або рб, зменшення фінансової підтримки військової машини цих країн, стимулювання відмови від поставок товарів з цих країн в усьому світі.
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Так, у держреєстрації лікарського засобу може бути відмовлено у разі, якщо встановлено, що один або кілька етапів виробництва здійснювалось підприємствами, розташованими на території рф і білорусі.
Скасовувати держреєстрацію ліків також буде дозволено, якщо заявник або його представник пов’язані з російськими компаніями.
Також законопроєктом надається право Кабміну на період дії воєнного стану в Україні тимчасово зупинити експорт лікарських засобів у разі незабезпечення потреб системи охорони здоров’я України в таких лікарських засобах у повному обсязі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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