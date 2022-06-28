В Україні з'явиться оригінальний електромобіль Citroen за ≈7 тис. євро (фото) — Finance.ua
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В Україні з'явиться оригінальний електромобіль Citroen за ≈7 тис. євро (фото)

Технології&Авто
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В Україні з'явиться оригінальний електромобіль Citroen за ≈7 тис. євро (фото)
В Україні з'явиться оригінальний електромобіль Citroen за ≈7 тис. євро (фото)
Мініатюрний електромобіль Citroen Ami вийде на український ринок. У нашій країні буде представлено комерційну версію моделі Ami Cargo. Про це повідомляє Українське представництво Citroen.
Citroen Ami — один із найоригінальніших електрокарів сучасності. Компактне авто приваблює нестандартним дизайном з асиметричними дверима. Його кузов виконаний із пластику.

Розміри Citroen Ami Cargo:

  • довжина — 2 410 мм;
  • ширина — 1 390 мм;
  • висота — 1 520 мм;
  • маса — 485 кг.
В Україні з'явиться оригінальний електромобіль Citroen за ≈7 тис. євро (фото)
На відміну від стандартного Citroen Ami, версія Cargo є одномісною. Замість пасажирського сидіння передбачено 260-літровий відсік для поклажі. Вантажопідйомність авто становить 170 кг.

Характеристики Citroen Ami Cargo

Електрокар Citroen Ami Cargo оснащений двигуном потужністю 8 к. с. і розвиває 45 км/год. Акумуляторна батарея ємністю 5,5 кВт∙год забезпечує запас ходу 75 км, а зарядка займає лише три години. Крім того, авто дуже маневрене — його діаметр розвороту сягає лише 7,2 м.
В Україні з'явиться оригінальний електромобіль Citroen за ≈7 тис. євро (фото)
Наразі в Україну вже ввезли один Citroen Ami Cargo, і він тестується різними транспортними компаніями та службами доставки. Електрокар позиціонують як всесезонну безпечну заміну скутерам і запропонують для корпоративних клієнтів.
Ціна Citroen Ami Cargo в Україні ще не оголошена, але відомо, що у Європі він коштує від 7 000 євро.
За матеріалами:
Фокус
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