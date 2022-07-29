В Україні з'явиться "Коледж Європи": для кого він призначений — Finance.ua

В Україні з'явиться "Коледж Європи": для кого він призначений Вчора 08:39 — Казна та Політика

В Україні за підтримки Євросоюзу створять «Коледж Європи». Він призначений для підготовки українських держслужбовців.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленськийпід час виступу у Верховній раді.

Європейський союз має спеціальний заклад післядипломної роботи «Коледж Європи». Один із його корпусів знаходиться в Брюгге (Бельгія), а інший — у Натоліні (Польща).

Заклад займається підготовкою держслужбовців, які працюють в органах та структурах ЄС.

«Це один з найповажніших закладів післядипломної освіти, яке готує фахівців для роботи в інституціях ЄС і державах-членах. Ми створюємо в Україні наш „Коледж Європи“. Вже підписаний відповідний меморандум», — зазначив президент.

За словами гаранта, на першому етапі в одному з вищих навчальних закладів України з’явиться факультет європейської інтеграції. Згодом «Коледж Європи» буде працювати в рамках президентського університету.

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