В Україні з січня заборонять популярні товари — Finance.ua

В Україні з січня заборонять популярні товари Сьогодні 02:38 — Казна та Політика

Верховна Рада ухвалила закон про приєднання України до Мінаматської конвенції про ртуть, яка забороняє виробництво продукції, що містить цей токсичний метал. Зараз документ перебуває на підписі у президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону № 0199 , ініційований Володимиром Зеленським.

Документом передбачено з 1 січня 2024 року:

припинення виробництва, імпорту та експорту продукції, що містить ртуть ,

, припинення виробництва ацетальдегіду, у якому ртуть або сполуки ртуті використовуються в якості каталізатора, з 1 січня 2024 року.

Положення Мінаматської конвенції про ртуть передбачають обов’язкове встановлення ряду вимог, серед яких найважливішими є:

систематизація виробничих процесів, пов’язаних зі ртуттю;

контроль та скорочення викидів та скидів ртуті;

розроблення стратегій з виявлення та оцінки ділянок, забруднених ртуттю або сполуками ртуті; забезпечення фінансовими ресурсами національних заходів, спрямованих на реалізацію положень Конвенції;

співпраця для забезпечення своєчасного та належного зміцнення потенціалу та надання технічної допомоги сторонам, які є країнами, що розвиваються, та країнами з перехідною економікою;

розроблення і реалізація стратегій та програм для виявлення та захисту населення, що перебуває в зоні ризику, особливо вразливих груп населення;

відкритість публічної інформації, підвищення обізнаності та просвіта громадськості.

Водночас вимоги Мінаматської конвенції про ртуть не поширюються на продукцію, необхідну для захисту цивільного населення та використання у військових цілях.

«Приєднання до Мінаматської конвенції про ртуть не вплине на діяльність оборонно-промислового комплексу України», — йдеться в документі.

Використання ртуті

Ртуть (Hg) — це важкий метал, який широко використовувався в різних галузях промисловості та наукових дослідженнях. Однак через свою токсичність він стає все менш популярним у застосуванні.

Ось декілька прикладів використання ртуті:

Термометри. Ртутні термометри були широко поширені в медицині, промисловості та на побутовому рівні. Ртуть використовувалася в них через свої унікальні фізичні властивості. Однак у багатьох країнах вона була заборонена через ризик отруєння та негативний вплив на навколишнє середовище. Сучасні цифрові термометри на базі інших технологій, наприклад, термісторів, стали більш безпечною альтернативою.

Ртутні термометри були широко поширені в медицині, промисловості та на побутовому рівні. Ртуть використовувалася в них через свої унікальні фізичні властивості. Однак у багатьох країнах вона була заборонена через ризик отруєння та негативний вплив на навколишнє середовище. Сучасні цифрові термометри на базі інших технологій, наприклад, термісторів, стали більш безпечною альтернативою. Вимірювання атмосферного тиску. Ртуть була використана у барометрах для вимірювання атмосферного тиску. Барометри на основі ртуті, такі як анероидні барометри та тороїдальні барометри, були поширені в метеорології та наукових дослідженнях. Однак через токсичність ртуті, її використання поступово замінили електронними пристроями, які не містять шкідливих речовин.

Ртуть була використана у барометрах для вимірювання атмосферного тиску. Барометри на основі ртуті, такі як анероидні барометри та тороїдальні барометри, були поширені в метеорології та наукових дослідженнях. Однак через токсичність ртуті, її використання поступово замінили електронними пристроями, які не містять шкідливих речовин. Хімічні дослідження. Ртуть використовується у деяких хімічних дослідженнях, особливо у дослідженнях, пов’язаних з аналітичною хімією та фізичною хімією. Вона може бути використана як реагент або каталізатор у певних хімічних реакціях.

Ртуть використовується у деяких хімічних дослідженнях, особливо у дослідженнях, пов’язаних з аналітичною хімією та фізичною хімією. Вона може бути використана як реагент або каталізатор у певних хімічних реакціях. Електроліз. Ртуть використовується у деяких електролітичних процесах, особливо в електролізі солей. Вона може бути використана для виготовлення хімічних сполук або отримання металів з їх солей.

Важливо зауважити, що у багатьох випадках використання ртуті було обмежено або заборонено через її потенційну шкідливість для людей і навколишнього середовища. Сучасні технології та альтернативні матеріали широко використовуються для заміщення ртуті у багатьох застосуваннях.

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