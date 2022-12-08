В Україні виявили ще одне підприємство, власником якого є росіянин — Finance.ua

В Україні виявили ще одне підприємство, власником якого є росіянин Сьогодні 19:46 — Кримінал

В Україні виявили ще одне підприємство, власником якого є росіянин, Фото: npu.gov.ua

Правоохоронці виявили в Україні підприємство з виробництва підшипників та інших запасних частин до механізмів, власником якого є громадянин росії.

Про це повідомляє Національна поліція України.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що в Україні підприємство тривалий час здійснює свою господарську діяльність у сфері виробництва підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач, приводів та іншого. Його засновником та єдиним бенефіціарним власником є громадянин російської федерації.

За останні роки це підприємство визнавалося переможцем у закупівлях на суму більш ніж 12 млн грн.

Також слідчі встановили, що власник підприємства одночасно є засновником кількох підприємств в росії, які беруть участь у публічних закупівлях через ланку посередників для потреб військово-промислового комплексу країни-агресора. Ці підприємства постачають запчастини та надають послуги для створення авіаційних двигунів і газотурбінних установок на їх основі, а також для підприємств, що займаються забезпеченням стратегічних галузей економіки у сфері космонавтики росії.

Слідчі Нацполіції провели санкціоновані обшуки за місцем здійснення господарської діяльності підприємства та за місцем проживання його головного бухгалтера у Києві.

У ході обшуків вилучено документи щодо здійснення господарської діяльності, а також мобільний термінал заступника директора з інформацією щодо його спілкування із засновником та єдиним бенефіціарним власником підприємства.

Під час спілкування власник активно підтримував збройну агресію рф щодо України та насильницької зміни і повалення конституційного ладу, захоплення державної влади та території України.

Наразі досудове розслідування за ч. 4 ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України триває, вилучені документи аналізуються. Вирішується питання щодо ініціювання накладення арешту на корпоративні права, майно підприємства, а також про їх націоналізацію.

Санкції статей передбачають від восьми до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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