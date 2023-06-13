В Україні випустили новий автомобіль для комунальників (фото) — Finance.ua

В Україні випустили новий автомобіль для комунальників (фото) 13.06.2023, 00:07 — Фондовий ринок

В Україні випустили новий автомобіль для комунальників (фото)

Кременчуцький завод комунальної техніки Альфтекс відвантажив вакуумно-підмітальну машину АТ МВП-0104 на шасі DAYUN CGC1120 одному з комунальних підприємств.

Про це повідомляє MMR із посиланням на пресслужбу виробника.

«Техніка зі щедрою стандартною комплектацією та надійною системою пилоподавлення комплектована лотковою боковою щіткою діаметром 320 мм та центральною щіткою діаметром 400 мм», — йдеться у повідомленні.

Автомобіль має бак для води об'ємом 1,7 куб. м та основний кузов для сміття об'ємом 4,5 куб. м. Місткість гідравлічного бака — 60 л. Потужність автономного двигуна становить 115 к.с.

Для обслуговування важкодоступних місць дорожній пилосос обладнаний всмоктуючим шлангом діаметром 250 мм.

Автомобіль обладнаний камерами огляду робочих зон з монітором, який встановлено в кабіні.

Раніше завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відвантажив замовнику аварійну майстерню АТ АМ-0102 на шасі DAYUN CGC1100.

MMR За матеріалами:

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