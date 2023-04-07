В Україні викрили аферу з продажем дорогих авто — Finance.ua

В Україні викрили аферу з продажем дорогих авто Сьогодні 02:59 — Технології&Авто

Правоохоронці виявили та затримали зловмисника, який продавав неіснуючі автомобілі.

Як стало відомо, українець обіцяв покупцям допомогти в придбанні люксового автомобіля за ціною, меншою за ринкову. Автомобілі він пропонував купити на електронному аукціоні СЕТАМ або обіцяв пригнати з-за кордон. Після отримання грошей шахрай переставав виходити на зв’язок із покупцем і не виконував взяті на себе зобов’язання.

Під час обшуків у шахрая виявили вогнепальну зброю та боєприпаси. Також правоохоронці виявили підроблені печатки та бланки державних установ.

За даними фактами слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.ч. 2, 4 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цими статтями — 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

За попередніми даними, чоловік міг незаконно привласнити майже 100 тисяч доларів. Скільки він обдурив довірливих покупців автомобілів — не повідомляється.

MMR За матеріалами:

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