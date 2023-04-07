В Україні викрили аферу з продажем дорогих авто — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні викрили аферу з продажем дорогих авто

Технології&Авто
438
Правоохоронці виявили та затримали зловмисника, який продавав неіснуючі автомобілі.
Як стало відомо, українець обіцяв покупцям допомогти в придбанні люксового автомобіля за ціною, меншою за ринкову. Автомобілі він пропонував купити на електронному аукціоні СЕТАМ або обіцяв пригнати з-за кордон. Після отримання грошей шахрай переставав виходити на зв’язок із покупцем і не виконував взяті на себе зобов’язання.
Під час обшуків у шахрая виявили вогнепальну зброю та боєприпаси. Також правоохоронці виявили підроблені печатки та бланки державних установ.
За даними фактами слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.ч. 2, 4 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цими статтями — 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
За попередніми даними, чоловік міг незаконно привласнити майже 100 тисяч доларів. Скільки він обдурив довірливих покупців автомобілів — не повідомляється.
За матеріалами:
MMR
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.