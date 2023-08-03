В Україні виготовили високопродуктивний самоскид (Фото) — Finance.ua
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В Україні виготовили високопродуктивний самоскид (Фото)

Технології&Авто
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В Україні виготовили високопродуктивний самоскид (Фото)
В Україні виготовили високопродуктивний самоскид (Фото)
Завод комунальної техніки «АЛЬФАТЕКС» відвантажив дві одиниці різнофункціональної техніки до Донецької області. Зокрема замовнику було поставлено самоскид АТВ-2/2 із тристороннім розвантаженням.
Про це повідомляє MMR із посиланням на пресслужбу виробника.
Високопродуктивний самоскид АТВ-2/2 обладнаний платформою об'ємом 11,8 куб. м, що дозволить перевозити значні обсяги вантажу, забезпечуючи ефективність та продуктивність роботи. Завдяки вантажопідйомності в 7 000 кг він легко виконає найбільші завдання, забезпечуючи безперебійну роботу.
«Технічні можливості цього самоскида вражають своєю точністю та функціональністю. Вантажопідйомність та об'єм платформи роблять його ідеальним вибором для роботи в умовах будь-якого населеного пункту», — повідомили на підприємстві.
Також виробник передав у регіон автоцистерну АТ АЦ-0402, яка буде використовуватися для розвезення питної води в разі виникнення аварій та надзвичайних ситуацій.
За матеріалами:
mmr.ua
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