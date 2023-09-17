В Україні виготовили сучасну автоцистерну (фото) — Finance.ua
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В Україні виготовили сучасну автоцистерну (фото)

Технології&Авто
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В Україні виготовили сучасну автоцистерну (фото)
В Україні виготовили сучасну автоцистерну (фото)
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС виготовив і відвантажив замовнику автоцистерну АТ АЦХ-0402 на шасі DAYUN CGC1120 для доставки води. Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Як повідомили на підприємстві, автомобіль буде використовуватися для розвезення питної води в разі виникнення аварій та надзвичайних ситуацій.
Для безперешкодного проїзду і маневруванню в міських умовах автоцистерну встановили на одне з найпопулярніших шасі DAYUN CGC1120 колісної формули 4×2.
Цистерна двосекційна для перевезення питної води має об'єм 6 куб.м. Внутрішня частина цистерни виготовлена з харчової нержавіючої сталі марки AISI 304. Ззовні цистерна облицьована технічною нержавіючою сталлю марки AISI 430. Простір між корпусами заповнений теплоізоляційним матеріалом.
Термоізоляція цистерни забезпечує недопускання зміни температури рідини більше ніж на 2 °C протягом 10 годин при різниці температур рідини та навколишнього середовища 30 °C ± 2 °C.
За матеріалами:
MMR
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