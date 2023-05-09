В Україні виготовили спецавтомобіль на базі Citroen Jumper (фото) — Finance.ua
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В Україні виготовили спецавтомобіль на базі Citroen Jumper (фото)

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В Україні виготовили спецавтомобіль на базі Citroen Jumper (фото)
В Україні виготовили спецавтомобіль на базі Citroen Jumper (фото)
Завод спецтехніки «Техкомплект» виготовив і передав замовнику нову аварійно-ремонтну майстерню на базі Citroen Jumper.
Про це повідомляє MMR із посиланням на пресслужбу виробника.
«Виготовлено новий аварійно-ремонтний автомобіль Citroen Jumper з екіпажною здвоєною кабіною. Це одна з найпопулярніших конфігурацій аварійно-ремонтних майстерень, які робить наш завод», — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, в Україні новий Citroen Jumper пропонується з 2,2-літровим дизельним двигуном BlueHDi потужністю 165 кінських сил та 6-ступінчастою механічною трансмісією.
Ціни на авто стартують від 1 231 900 грн.
аніше Завод спецтехніки «Техкомплект» виготовив на базі китайського вантажного шасі Foton Aumark BJ1108 VFJEA-F2 черговий 5-тонний самоскид із тристороннім розвантаженням. Висота основних та надставних бортів у сумі складає 1200 мм і забезпечує місткість кузова до 11 м3.
Як повідомлялось, на Заводі спецтехніки «Техкомплект» виготовили нову цистерну 5 м3, яку вперше встановили на китайське вантажне шасі Dongfeng CA91-401.
За матеріалами:
MMR
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