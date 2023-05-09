В Україні виготовили спецавтомобіль на базі Citroen Jumper (фото) — Finance.ua

В Україні виготовили спецавтомобіль на базі Citroen Jumper (фото) Сьогодні 07:16 — Фондовий ринок

В Україні виготовили спецавтомобіль на базі Citroen Jumper (фото)

Завод спецтехніки «Техкомплект» виготовив і передав замовнику нову аварійно-ремонтну майстерню на базі Citroen Jumper.

Про це повідомляє MMR із посиланням на пресслужбу виробника.

«Виготовлено новий аварійно-ремонтний автомобіль Citroen Jumper з екіпажною здвоєною кабіною. Це одна з найпопулярніших конфігурацій аварійно-ремонтних майстерень, які робить наш завод», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, в Україні новий Citroen Jumper пропонується з 2,2-літровим дизельним двигуном BlueHDi потужністю 165 кінських сил та 6-ступінчастою механічною трансмісією.

Ціни на авто стартують від 1 231 900 грн.

аніше Завод спецтехніки «Техкомплект» виготовив на базі китайського вантажного шасі Foton Aumark BJ1108 VFJEA-F2 черговий 5-тонний самоскид із тристороннім розвантаженням. Висота основних та надставних бортів у сумі складає 1200 мм і забезпечує місткість кузова до 11 м3.

Як повідомлялось, на Заводі спецтехніки «Техкомплект» виготовили нову цистерну 5 м3, яку вперше встановили на китайське вантажне шасі Dongfeng CA91-401.

MMR За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.