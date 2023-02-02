В Україні виготовили нову автовишку на базі Hyundai — Finance.ua
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В Україні виготовили нову автовишку на базі Hyundai

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Українські комунальники отримали нову сучасну спецтехніку для виконання рятувальних робіт. Йдеться про автовишку на базі Hyundai EX8, яку виготовив Завод Спецтехніки Техкомплект.
Про це повідомляє MMR із посиланням на пресслужбу виробника.
Як повідомили на підприємстві, машина стане в нагоді під час багатьох задач, з якими стикається комунальники під час відновлювальних та рятувальних операцій.
Автогідропідіймач було встановлено на відоме 8-тонне корейське шасі: це телескопічний гідропідйомник від TM Skyman, який так само має походження з Південної Кореї. Робоча висота становить 30 метрів, а навантаження на робочий кошик — до 300 кг. Максимальний гідравлічний виліт — 18 м.
Шасі ЕХ 8 обладнано сучасними дизельними двигунами серії F. Двигуни відповідають екологічним нормам Євро-5, працюють спільно з п’ятиступеневою механічною КПП. Для підвищення надійності задня вісь також була підсилена. Вдосконалена курсова стійкість автомобіля, тепер підвіска обладнана новими конічними листовими ресорами, стабілізаторами поперечної стійкості та газовими амортизаторами.
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За матеріалами:
mmr.ua
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