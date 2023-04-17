В Україні виготовили два сучасні самоскиди-зерновози (фото) — Finance.ua
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В Україні виготовили два сучасні самоскиди-зерновози (фото)

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В Україні виготовили два сучасні самоскиди-зерновози (фото)
В Україні виготовили два сучасні самоскиди-зерновози (фото)
Компанія «Голекс» повідомила про відвантаження двох самоскидів-зерновозів DFH 3330 A80.
Про це повідомляє MMR із посиланням на пресслужбу компанії.
«Маємо гарну новину. Наші постійні клієнти, аграрна компанія зі сходу України, отримала два новенькі зерновози для перевезення зернових культур», — йдеться у повідомленні.
Самоскиди-зерновози на базі тривісного шасі DongFeng DFH 3330 A80 — це потужні, надійні та довговічні вантажні автомобілі, які зарекомендували себе тільки з найкращої сторони. Об’єм кузова 30 м³. Заднє і правостороннє відкидання.
Шасі DongFeng DFH 3330 A80 оснащені:
  • двигуном Cummins ISL 340.50, потужністю 340/245 к.с./кВт
  • 12-ступеневою КПП FAST
  • гідравлічною системою Hyva.
  • На автомобілі діє гарантія терміном 24 місяці без обмеження пробігу.
Раніше ми повідомляли, що до сільськогосподарського підприємства на Київщині приїхав новий зерновоз AGRiLine-30 на базі SITRAK T7H 440.
За матеріалами:
mmr.ua
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