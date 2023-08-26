В Україні видобуток 1 BTC коштує $11 000 — Finance.ua

В Україні видобуток 1 BTC коштує $11 000 Сьогодні 06:00 — Криптовалюта

В Україні видобуток 1 BTC коштує $11 000

Видобуток 1 BTC в Україні коштує $10 730, саме стільки становить вартість потрібної для цього електроенергії.

Про це йдеться у дослідженні аналітиків сервісу CoinGecko.

У цьому дослідженні розглядається вартість видобутку одного біткоїна у 147 країнах світу в перерахунку на кіловат-годину (USD/kWh). Вартість електроенергії, потрібної для видобутку одного біткоїна, була визначена на основі аналізу восьми різних моделей майнінгу з різними значеннями хешрейту та середнього часу, необхідного для видобутку одного біткоїна в кожній моделі за складності майнінгу 53,91 Т.

Найвищі ціни на електроенергію — у Європі. Зростання цін на електроенергію для європейського населення пояснюється різними факторами, зокрема глобальним стрибком оптових цін на електроенергію, що виник на тлі пандемії COVID-19 і зростаючого міжнародного попиту. Крім того, вторгнення росії на територію України, що призвело до припинення постачання газу до деяких країн ЄС, ще погіршило ситуацію, внаслідок чого рекордно високі ціни на енергоносії зробили майнінг біткоїнів тут майже нерентабельним.

Так, для видобутку 1 BTC в Італії доведеться витратити приблизно $208 560, в Австрії - $184 352, у Бельгії - $172 381, у Данії - $166 795, у Німеччині - $163 336, в Ірландії - $159 612, у Литві - $152 163, у Нідерландах — $137 798, у Великій Британії - $130 616, на Кайманових Островах — $128 222.

Дослідники зазначають, що країни, де майнінг найвигідніший через низькі витрати на електроенергію для домогосподарств, знаходяться переважно в Азії та Африці. Наприклад, найдешевший майнінг — у Лівані (всього $266 для видобутку 1 BTC). Однак попри можливості, що відкриваються, слід визнати, що станом на листопад 2021 року в дев’яти країнах повністю заборонено майнінг, торгівля та використання цифрових валют. Ще 42 країни запровадили інші обмеження, що регулюють використання цифрових валют без повної заборони.

Хоча низька вартість електроенергії в деяких країнах забезпечує рентабельність, постійний видобуток біткоїнів може призвести до перевантаження мережі та відключення електрики. Так сталося в Ірані, де майнінг біткоїнів був легалізований у 2019 році, але потім неодноразово заборонявся. Цей цикл заборон здебільшого пов’язаний із нестачею електроенергії в літні та зимові місяці, коли споживання зазвичай різко зростає, попри низьку її вартість.

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