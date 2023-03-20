В Україні встановлять нові камери автоматичної фіксації порушень ПДР — Finance.ua

В Україні встановлять нові камери автоматичної фіксації порушень ПДР Сьогодні 11:47 — Особисті фінанси

В Україні встановлять нові камери автоматичної фіксації порушень ПДР

У Тернополі встановлять камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Точних адрес установки радарів поки не названо.

Про це заявив начальник управління транспортних мереж та зв’язку Тернополя Олег Вітрук.

За його словами, встановлення в Тернополі та на трасах навколо міста камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху зможе знизити кількість порушень правил дорожнього руху, а також принесе до місцевого бюджету нові надходження.

Читайте також Як підготувати авто до поїздки за кордон: технічна та бюрократична сторона

«У 2022 році було внесено зміни до бюджетного кодексу України, яким передбачено відрахування 10% від штрафів за порушення швидкісного режиму до місцевих бюджетів. Прийняття цього рішення забезпечить покращення безпеки дорожнього руху на вулицях та збільшить надходження до бюджету», — заявив Вітрук.

Нагадаємо, що за перевищення швидкості руху більш ніж на 20 кілометрів на годину передбачено штраф у розмірі 340 гривень. За перевищення встановлених обмежень швидкості на понад 50 кілометрів на годину — 1700 гривень.

Нагадаємо, що страхування каско захистить ваш автомобіль від можливих збитків на дорогах. Каско покриває ризики ДТП, викрадення, стихійні лиха тощо. Можна оформити каско на б/у авто до 10 років або ж зробити каско на нове авто. А каско на Finance.ua — це коли не потрібно шукати, вибирати і читати договори кожної страхової. Потрібно тільки залишити 1 заявку і отримати 5 пропозицій в зручній порівняльній таблиці:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.